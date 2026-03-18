¿No alcanzaste el balón Trionda de Coca-Cola?: Estos serán los próximos coleccionables del Mundial 2026

Vasos Coca-Cola del Mundial 2026 Coca-Cola lanzará una edición especial de vasos coleccionables para el Mundial FIFA 2026; cada diseño está inspirado en el uniforme de la Selección Mexicana.

Coca-Cola continúa ampliando su catálogo de coleccionables con motivo de celebración del Mundial FIFA 2026 que se inaugurará en menos de tres meses.

Después de que el Mini Balón Trionda que la empresa lanzó para la presente edición de la fiesta de futbol más importante del mundo se agotara exitosamente, Coca-Cola prepara una nueva ronda de coleccionables para los aficionados y aficionadas que deseen obtener un recuerdo oficial de este magno evento deportivo.

Coca-Cola lanzará vasos coleccionables del Mundial 2026

Mediante redes sociales se empezaron a difundir imágenes de los nuevos coleccionables que Coca-Cola lanzará con motivo de celebración del Mundial de Futbol 2026: vasos edición especial inspirados en el uniforme de la Selección Mexicana.

Los modelos de estos nuevos vasos coleccionables son cuatro, tres de ellos llevan un color de la bandera de México y el escudo de la selección nacional que representará al país en el torneo, mientras que el cuarto vaso está estilizado con los tres colores de la bandera e incluye el escudo del equipo mexicano; cada uno de ellos lleva también el logotipo de la compañía.

¿Cómo y dónde podrás comprar los vasos coleccionables de Coca-Cola del Mundial 2026?

Hasta el momento la empresa no ha anunciado oficialmente el sitio ni la forma en que el público mexicano podrá acceder a estos nuevos coleccionables, sin embargo, rumores en las redes sociales apuntan que los vasos podrían estar disponibles en todas las tiendas “de la esquinita”.

Esta nueva promoción aparece justo a tiempo, pues el lanzamiento anterior —el Mini Balón Trionda de Coca-Cola— agotó sus existencias en la mayor parte de la República Mexicana, por lo que te recomendamos mantenerte atento o atenta a las actualizaciones de estos vasos coleccionables para no perderles la pista.