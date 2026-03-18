Protectores solares, cremas y limpiadores en oferta HOY: Farmacia Guadalajara lanza descuentos de hasta 35% este 18 de marzo

El calor empieza a ponerse dificil y con él llega una de las búsquedas más frecuentes del momento: protectores solares en oferta. Este 18 de marzo, Farmacia Guadalajara sorprendió con descuentos que alcanzan hasta el 35% en bloqueadores solares, además de cremas y limpiadores, lo cual es una oportunidad para cuidar tu piel sin gastar de más.

Entre las promociones más llamativas destacan productos de alta protección, ideales para el día a día o para actividades al aire libre. Por ejemplo, el protector solar Eclipsol Ultra FPS 50+ bajó considerablemente de precio, colocándose como una de las opciones más atractivas dentro del catálogo.

También figuran marcas dermatológicas reconocidas como ISDIN, Cerave, Cetaphil y Heliocare, cuyos productos tienen descuentos relevantes, especialmente en versiones con fórmulas especializadas para el rostro.

¿Qué protectores productos están en promoción en Farmacias Guadalajara?

Dentro del abanico de ofertas, hay opciones para todos los gustos y necesidades. Desde protectores solares faciales hasta versiones deportivas o de uso diario, el catálogo es amplio y con precios reducidos.

Protectores solares premium con descuento

Protector Solar Eclipsol Ultra Crema Facial y Corporal FPS 50+, 125 gramos, de 515.70 a 360.89 pesos

Fotoprotector Isdin FotoUltra 100 Active Unify Color SPF50+, 50 mililitros, de 744.20 a 594.99 pesos

Protector Solar Facial Kdelle con Color FPS 50+, 50 ml, de 106.10 a 98.99 pesos

Heliocare 360° Sport Transparent Stick SPF 50+, 25 g, de 575.00 a 431.02 pesos

Heliocare 360° Sensation Emulsión SPF 50+, 50 ml, de 695.00 a 520.97 pesos

La Roche-Posay Protector Solar Anthelios UvMune 400 50+ Color Fluid, 50 ml, de 587.60 a 440.29

Estos productos destacan por su enfoque dermatológico, ideales para piel sensible o con necesidades específicas.

Ofertas de cremas faciales en Farmacia Guadalajara

Oleoderm Crema, 225 mililitros, de 469.00 a 280.98 pesos

Dexeryl Crema Emoliente Piel Seca a Muy Seca, 500 gramos, de 449 a 336.71 pesos

Cetaphil Crema Hidratante, 250 g, de 396.28 a 257.23 pesos

Crema de noche Kdelle con ácido hialurónico, 50 g, de 241.60 a 110 pesos

Descuentos de jabones y limpiadores faciales en Farmacia Guadalajara

CeraVe Gel Limpiador Espumoso, 236 mililitros, de 449.30 a 336.71

La Roche-Posay Limpiador Facial Effaclar Gel Purificante para Piel Mixta a Grasa, 400 ml, de 626.70 a 501.05

¿Cómo aprovechar las ofertas?

El secreto para sacarle provecho a estas promociones está en comparar presentaciones y elegir según el uso. Por ejemplo:

Las versiones en spray o barra son ideales para reaplicación rápida

Los protectores con color funcionan como base ligera de maquillaje

Las presentaciones familiares suelen ofrecer mejor precio por mililitro

Además, muchas de estas ofertas forman parte de campañas de temporada, lo que significa que podrían desaparecer en cuestión de días.

Las ofertas en bloqueadores solares y otros productos para el cuidado de la piel en general responden a una demanda creciente por productos de protección ante la radiación UV, especialmente en ciudades donde el sol pega con intensidad.

En pocas palabras, este tipo de promociones funcionan como una ventana estratégica: compras hoy, te proteges mañana y evitas pagar de más después.