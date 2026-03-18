¿Se cayó Twitter? Usuarios reportan fallas en México este 18 de marzo

Fallas en Twitter (X) La red social X, antes Twitter, comenzó a presentar fallas este miércoles 18 de marzo a partir de las 9:00 horas de la mañana; aplicación móvil y web presentan afectaciones.

A partir de las 9:00 horas de este miércoles 18 de marzo, la red social X —antes Twitter— comenzó a presentar fallas en la publicación de contenido y la actualización del feed, con reportes principalmente registrados en la CDMX y el Valle de México.

Poco después del lanzamiento del primer tráiler de Spider-Man: Brand New Day, la aplicación comenzó a presentar diversas fallas en el contenido y el mecanismo de la red social, desde la carga de imágenes, publicaicón de tuits e inicios de sesión.

¿Twitter está fallando este 18 de marzo en México?

Los principales reportes surgieron en la capital del país y el Valle de México, teniendo afectaciones también en ciudades cercanas como Cuernavaca, Pachua y Puebla; las quejas también se extendieron a Mérida, Yucatán y Querétaro.

De acuerdo con el sitio Downdetector, plataforma en línea que monitorea el funcionamiento de sitios web, aplicaciones, servicios de internet y redes sociales, tanto la aplicación móvil como el sitio web de X han presentado fallas esta mañana.

¿Cuáles son las fallas de Twitter (X) este miércoles 18 de marzo?

Los reportes de usuarios y usuarias señalan problemas en el inicio de sesión, la carga de contenido, actualización del feed y problemas en la publicación de tuits; el porcentaje mostrado por la plataforma de monitoreo es:

44% problemas con la aplicación móvil.

23% problemas con el sitio web.

Además, las fallas alcanzaron un reporte inicial del 17%, señalando principalmente problemas de conexión del servidor desde las 9:20 horas de este miércoles.