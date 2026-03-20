Becas de Carlos Slim: ¿qué requisitos piden en la convocatoria y cómo registrarse?

Becas de Fundación Telmex Telcel: requisitos y cómo registrarse en la convocatoria

La convocatoria de las Becas Fundación Telmex Telcel es una de las más reconocidas en México, ya que brinda apoyo integral a estudiantes de nivel superior con alto rendimiento académico.

¿Qué requisitos pide la beca?

De acuerdo con la convocatoria oficial, los aspirantes deben cumplir con lo siguiente:

Ser estudiante regular de licenciatura, maestría o doctorado

de licenciatura, maestría o doctorado Tener un promedio mínimo de 8.5 y mantenerlo

y mantenerlo Estar inscrito del segundo o tercer semestre en adelante

No tener materias reprobadas

Destacar en actividades académicas o extracurriculares

Acreditar el programa ASUME durante el primer año

Estos requisitos buscan seleccionar a estudiantes con excelencia académica y compromiso educativo.

¿Qué ofrece la beca?

El apoyo no solo es económico, también incluye beneficios adicionales:

Apoyo mensual aproximado de 1,200 a 1,500 pesos

Computadora o tablet

Internet gratuito en el hogar

en el hogar Acceso a cursos, eventos y actividades exclusivas

El objetivo es facilitar el desarrollo académico de los estudiantes en todo el país.

¿Cómo registrarse?

El proceso de registro se realiza en línea y consta de varios pasos:

Ingresar al portal oficial de la fundación Llenar la solicitud con datos personales y académicos Completar un estudio socioeconómico Subir documentos en formato digital, como: Constancia de estudios Historial académico Identificación oficial CURP y comprobante de domicilio Guardar el comprobante o folio de registro

En algunos casos, también se solicita enviar la documentación firmada.

Fechas clave de la convocatoria

La convocatoria suele abrirse cada año entre agosto y septiembre, con cierre a finales de ese mismo mes o inicios de octubre.

Los resultados se publican generalmente en noviembre.

Una de las becas más completas en México

Este programa se ha consolidado como uno de los apoyos educativos más importantes, ya que combina ayuda económica con herramientas tecnológicas, beneficiando a miles de estudiantes en todo el país.