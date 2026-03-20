Becas de Carlos Slim: ¿qué requisitos piden en la convocatoria y cómo registrarse?

La convocatoria de las Becas Fundación Telmex Telcel es una de las más reconocidas en México, ya que brinda apoyo integral a estudiantes de nivel superior con alto rendimiento académico.
¿Qué requisitos pide la beca?
De acuerdo con la convocatoria oficial, los aspirantes deben cumplir con lo siguiente:
- Ser estudiante regular de licenciatura, maestría o doctorado
- Tener un promedio mínimo de 8.5 y mantenerlo
- Estar inscrito del segundo o tercer semestre en adelante
- No tener materias reprobadas
- Destacar en actividades académicas o extracurriculares
- Acreditar el programa ASUME durante el primer año
Estos requisitos buscan seleccionar a estudiantes con excelencia académica y compromiso educativo.
¿Qué ofrece la beca?
El apoyo no solo es económico, también incluye beneficios adicionales:
- Apoyo mensual aproximado de 1,200 a 1,500 pesos
- Computadora o tablet
- Internet gratuito en el hogar
- Acceso a cursos, eventos y actividades exclusivas
El objetivo es facilitar el desarrollo académico de los estudiantes en todo el país.
¿Cómo registrarse?
El proceso de registro se realiza en línea y consta de varios pasos:
- Ingresar al portal oficial de la fundación
- Llenar la solicitud con datos personales y académicos
- Completar un estudio socioeconómico
- Subir documentos en formato digital, como:
- Constancia de estudios
- Historial académico
- Identificación oficial
- CURP y comprobante de domicilio
- Guardar el comprobante o folio de registro
En algunos casos, también se solicita enviar la documentación firmada.
Fechas clave de la convocatoria
La convocatoria suele abrirse cada año entre agosto y septiembre, con cierre a finales de ese mismo mes o inicios de octubre.
Los resultados se publican generalmente en noviembre.
Una de las becas más completas en México
Este programa se ha consolidado como uno de los apoyos educativos más importantes, ya que combina ayuda económica con herramientas tecnológicas, beneficiando a miles de estudiantes en todo el país.