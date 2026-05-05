Chayanne publica tutorial de cómo bailar “Torero” para regalo de Día de las Madres

Chayanne publica trend viral de cómo bailar "Torero" Especial

Estamos a nada de que llegue el Día de las Madres, una fecha para consentir a las mamás mexicanas con detalles; y qué mejor si es con una coreografía sel sex symbol de todas ellas: Chayanne.

Fue por ello, que el cantante, aprovechó sus plataformas de redes sociales para publicar un video en el que invita a celebrar a las reinas del hogar bailando “Torero”, uno de los mayores éxitos del cantante.

Chayanne se une al trend viral y enseña cómo bailar “Torero”

La iniciativa de Chayanne surge a partir de que en los últimos días, TikTok y otras plataformas se llenaron de videos de usuarios intentando recrear la icónica coreografía de “Torero”, uno de los mayores éxitos del cantante.

Lejos de ignorar el fenómeno, Chayanne reaccionó como lo que muchos fans consideran: “el papá de Latinoamérica”. A través de sus redes, compartió un video donde enseña paso a paso cómo bailar el coro de la canción, convirtiendo la tendencia en algo oficial y mucho más especial.

El mensaje fue claro: si no sabes qué regalar este 10 de mayo, el mejor detalle puede ser algo hecho con cariño… y ritmo.

El origen del trend

Cada año, las redes reinventan la manera de celebrar el Día de las Madres. En ocasiones anteriores, trends como “El Ratón Vaquero” dominaron el panorama, pero este 2026 la balanza se inclinó hacia algo más energético y emocional, coertesía de Chayanne.

“Torero”, lanzada como uno de los grandes hits del artista, no solo es una canción pegajosa, sino también un símbolo de espectáculo y conexión generacional con todos sus fans.

La mezcla de humor —con el clásico meme de que Chayanne es “el papá de todos”— y la nostalgia musical hizo que miles de personas adoptaran la coreografía como una forma creativa de homenajear a sus madres.

Además, la respuesta del público ha sido inmediata. Comentarios, videos virales y mensajes cargados de cariño han inundado las redes, consolidando este trend como uno de los más fuertes de la temporada.

Con una carrera de décadas y millones de discos vendidos, Chayanne ha sabido mantenerse vigente no solo por su música, sino por su cercanía con el público. Y eso es una prueba de ello.