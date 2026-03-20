Ofertas Chedraui 3x2 HOY: lista de productos y descuentos del 20 al 22 de marzo 2026

Este fin de semana, Chedraui vuelve a poner sobre la mesa una de sus estrategias más atractivas de ofertas: el clásico 3x2 en productos esenciales, una fórmula que convierte un día de súper pensado para un terreno de ahorro.

La promoción, vigente del viernes 20 al domingo 22 de marzo de 2026, se enfoca principalmente en artículos de alta rotación dentro del hogar, especialmente en el segmento de desechables.

En términos simples, la promoción radica en comprar tres productos y pagar solo dos, aplicando el beneficio al artículo de menor precio. Una mecánica que, bien aprovechada, puede representar un respiro directo al gasto familiar.

Lista de productos en oferta 3x2 en Chedraui

Dentro de esta campaña destacan productos básicos; entre los más relevantes se encuentran:

Papel higiénico Elite Ultra Suave (32 rollos)

Toallas de papel Elite Megarollo

Jabón en Barra Palmolive Dermolimpiador Humecta y Protege tu Piel 4x120g c/u

Jabón en Barra Palmolive Neutro Balance Dermo Purificante 4 Piezas 120g

Jabón en Barra Palmolive Neutro Balance Antibacterial 4 Piezas 120g

Jabón de Tocador Barra Palmolive Neutro Balance Dermoprotector +Colágeno 4x120g

Jabón Líquido para el Cuerpo Palmolive Neutro Balance Dermolimpiador 390ml

Jabón Líquido Corporal Palmolive Neutro Balance Dermoprotector +Colágeno 390ml

Estos artículos forman parte del núcleo de la promoción, enfocada en cubrir necesidades cotidianas sin sacrificar volumen.

Descuentos adicionales: hasta 25% menos en productos seleccionados

Además del 3x2, la cadena también incluye un esquema paralelo de descuentos directos de hasta 25%, especialmente en productos de la marca Pétalo.

Papel higiénico en distintas presentaciones

Versiones jumbo y rendidoras

Opciones húmedas y especializadas

Este combo de promociones permite elegir entre llevar más producto gratis o pagar menos por unidad, dependiendo del tipo de compra que se busque hacer.

Consejos para aprovechar el 3x2 sin gastar de más

Hay una delgada línea entre ahorrar y comprar de más. Aquí algunos tips clave:

Compra inteligente

Prioriza productos que realmente uses diario

Verifica precios unitarios antes de decidir

Evita compras impulsivas solo por la promo

Revisa disponibilidad en línea antes de ir

Si se trata de abastecer productos básicos como papel higiénico o toallas, la promoción sí representa una oportunidad real de ahorro.

Pero el verdadero beneficio aparece cuando se compra con estrategia: elegir bien, comparar y evitar caer en la trampa de llenar el carrito solo porque “está en oferta”.