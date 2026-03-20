Surge nuevo video de presunta mujer tomando el sol en Palacio Nacional

Mujer en Palacio Nacional Nuevos videos fueron publicados con la figura de una presunta mujer en Palacio Nacional luego de que las primeras imágenes se tacharon de falsas por parte del gobierno.

Una nueva discusión en redes sociales gira en torno a una mujer que habría estado “tomando el sol” en una de las ventanas de Palacio Nacional, causando confusión entre internautas. El montaje original fue desestimado por Infodemia, señalando que se trababa de una creación con Inteligencia Artificial. Sin embargo, el día de hoy salieron nuevas imágenes que muestran la misma situación

¿Hubo una mujer tomando el sol en Palacio Nacional?

Este viernes 20 de marzo, diversos comunicadores subieron un nuevo video que muestra a la presunta persona que estaba “tomando el sol”. En las imágenes se alcanzan a ver los muros de contención, colocados recientemente por las manifestaciones recientes de la CNTE en el Zócalo Capitalino.

El video muestra un ángulo nuevo y diferente y a diferencia del primero, se escucha el audio original del ambiente de la Plaza de la Constitución.

Anteriormente, el sitio oficial del gobierno “Infodemia MX”, dedicado a combatir la desinformación, señaló que las primra imágenes eran falsas y aseguró que se utilizó Inteligencia Artificial. No obstante, la cuenta recibió una nota de la comunidad de X (antes Twitter), señalando que el video es real y que la cuenta gubernamental suele descalificar contenidos de forma ideológica.

El video original se publicó en la cuenta de “Vampipe”, colaborador de Latinus.