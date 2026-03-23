El actor Alan Ritchson, protagonista de Reacher, fue grabado presuntamente agrediendo a su vecino

El actor Alan Ritchson Fotografía: Jamie McCarthy/WireImage

Un video que circula en redes sociales colocó en el centro de la polémica al actor Alan Ritchson, conocido por su papel en la serie Reacher. Las imágenes muestran un presunto altercado con un vecino en Brentwood, Tennessee, lo que ya derivó en una investigación oficial por parte de autoridades locales.

El caso ha generado atención internacional no solo por la figura pública involucrada, sino por la rapidez con la que el video se viralizó.

El video que detonó la controversia

Las imágenes difundidas muestran un momento de tensión entre el actor y otro hombre, presuntamente su vecino. en dicha grabación, difundida por el medio TMZ el domingo, se ve al hombre de 43 años golpeando varias veces a otro hombre mientras este se encuentra arrodillado en el suelo, aparentemente en un barrio residencial de Tennessee.

Dos niños, que según TMZ son hijos de Ritchson, aparecen cerca sentados en motocicletas, observando el incidente.

En declaraciones al medio, la presunta víctima, Ronnie Taylor, afirmó que Ritchson había estado conduciendo su motocicleta a gran velocidad por el vecindario el sábado, acelerando el motor. Taylor dijo que respondió con un gesto obsceno, al que Ritchson supuestamente respondió de la misma manera, según TMZ.

Además, las fotos obtenidas por TMZ muestran a Taylor con moretones e hinchazón visibles en la cara.

Captura de pantalla del momento exacto del accidente del actor Alan Ritchson y su vecino Foto: vía TMZ

Ya hay una investigación en curso

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, autoridades en Brentwood confirmaron que existe una investigación abierta y se analizan los hechos captados en video.

El Departamento de Policía de Brentwood confirmó que los agentes están recabando pruebas aunque, hasta ahora, no se han presentado cargos formales.