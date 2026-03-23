Galaxy A26: precio rebajado y hasta 18 MSI en Chedraui, oferta vigente hasta el 26 de marzo

¿Estás pensando en renovar teléfono? Chedraui ofrece el Galaxy A26 hasta 18 MSI: oferta hoy y hasta el 26 de marzo (Digitaltrends)

El avance tecnológico permite que cada vez sean más los dispositivos de gama media que permiten acceder a especificaciones que, al precio al que se ofertan, antes eran impensables e incluso, hace no mucho, eran características de dispositivos de gama alta.

Tal es el caso del Samsung Galaxy A26, que en su versión de 128 GB de almacenamiento, cuya cámara trasera de 50 MP, ultra gran angular de 8 MP, cámara macro de 2 MP y cámara frontal de 13 MP, se alinea con dispositivos de gama alta, que hace no mucho tiempo estaban al doble o triple de su precio.

Aunque este dispositivo es de gama media, su rendimiento es una gran opción calidad-precio para la mayoría de usuarios que busquen un teléfono que realice las tareas del día a día de manera rápida y fluida. ¿Su especialidad? Un gran teléfono para consumir contenido.

Chedraui ofrece el Galaxy A26 hasta 18 MSI: oferta hoy y hasta el 26 de marzo

Con más de 600 sucursales en México, Chedraui ofrece entre su catálogo de ofertas diarias continuos descuentos en electrónicos, con promociones que combinan descuentos y la posibilidad de adquirirlos a meses sin intereses; además, no se trata de equipo usado o reacondicionado, sino de productos completamente nuevos.

La pantalla Super AMOLED de 6.7 pulgadas del Galaxy A26, mejorada con Vision Booster, crea experiencias de visualización fluidas.

Cuenta con una frecuencia de actualización de 120 Hz, NFC y una batería de 5000 mAh, suficiente para consumir contenido en redes sociales, chatear y realizar tareas cotidianas. Además, del 18 al 26 de marzo, Chedraui ofrece en descuento el Samsung Galaxy A26 de 128 GB de almacenamiento interno y 6 GB de RAM, de $5,395 a $4,595 pesos, e incluso puedes adquirirlo hasta en 18 MSI con tarjetas participantes.

Características del Samsung Galaxy A26 6 GB / 128 GB

Una de las características más llamativas del Samsung Galaxy A26 es su pantalla de 6.7 pulgadas, que ofrece un buen tamaño sumado a una resolución potente basada en tecnología Super AMOLED (Full HD), proyectando colores vivos y buena nitidez, ideal para consumir contenido audiovisual en TikTok, YouTube o Netflix.

Además, cuenta con una batería de 5000 mAh que puede durar todo el día o más con un uso normal, ofreciendo hasta 17 horas de video, por lo que la especialidad de este dispositivo de la familia A de Samsung es el consumo de contenido audiovisual.

Si te gusta la fotografía, el Galaxy A26 tiene una cámara de 50 MP, ofreciendo fotos nítidas y con colores intensos, destacando principalmente de día más que en fotografía nocturna; por lo que si te interesa tomarte selfies o compartir tu día a día en redes sociales, este dispositivo puede ser ideal, pues tiene una capacidad de grabación en 4K a 30 fps tanto en la cámara trasera cómo en la frontal.

Este dispositivo ofrece un precio accesible y una batería excelente para un uso normal, por lo que resulta una gran opción para aquellos usuarios que buscan satisfacer sus necesidades cotidianas, como estudiantes o para trabajo básico.

Es una excelente opción para quienes usan WhatsApp, Facebook, TikTok, YouTube y Netflix, y buscan un dispositivo barato pero confiable, por lo que su sector está más dirigido a quienes priorizan la batería y la pantalla por encima de la edición de video pesada o el uso rudo de videojuegos.

¿Para quién es el Galaxy A26?

Si eres gamer y estás buscando un teléfono que tenga la potencia suficiente para correr juegos exigentes, este dispositivo no es el ideal para ti, pues su nicho está dirigido a usuarios que buscan un dispositivo confiable para el uso diario, ofreciendo un rendimiento equilibrado, equipado con procesador Exynos 1380 (octa-core).

Si buscas un dispositivo duradero, el Galaxy A26 ofrece certificación IP67 contra agua y polvo, así como Gorilla Glass contra caídas. Esta característica ya está disponible en muchos dispositivos, pero por el precio sigue siendo un valor agregado.

En cuanto a conectividad y soporte, este dispositivo ofrece hasta 6 años de actualizaciones. También integra conectividad 5G, que es la quinta generación de redes móviles. Es lo que usa tu celular para conectarse a internet con datos, pero mucho más rápido y moderno que el 4G.

Los usuarios pueden identificar este beneficio con descargas mucho más rápidas, ver videos en HD o 4K sin pausas y la posibilidad de bajar apps o películas en segundos. Con esta tecnología, el Galaxy A26 permite realizar videollamadas sin lag, una característica imprescindible en el día a día.