Primer vistazo de Dwayne Johnson como Maui en el tráiler oficial de Moana Live-Action

Dwayne Johnson en el live-action de Moana Disney lanzó el primer tráiler oficial de Moana Live-Action; la película se estrenará en julio de 2026.

Walt Disney Studios lanzó este lunes el primer tráiler oficial de su próximo proyecto adaptado a live-action, Moana, dos veces nominada a los premios Oscar y consolidada como uno de los mejores musicales de la empresa de entretenimiento.

Este nuevo adelanto mostró mayores detalles sobre la producción, incluyendo los primeros vistazos a uno de los personajes más esperados: el semidiós Maui, interpretado por Dwayne Johnson, mayormente conocido por su apodo ‘La Roca’ y quien fue la voz original del personaje en el proyecto animado.

¿Qué muestra el primer tráiler oficial de Moana Live-Action?

El adelanto liberado por Disney este lunes 23 de marzo expande las primeras tomas que liberó en su primer teaser tráiler lanzado a finales del 2025, mostrando al público más vistazos de la isla Motonui, impresionantes secuencias de obstáculos en el océano y más participación de los protagonistas que liderarán la aventura: la princesa Moana y el semidiós Maui.

The ocean chose her for a reason. 🌊



Experience Disney's #Moana, only in theaters July 10. pic.twitter.com/Rs9Y4dTqfj — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) March 23, 2026

Manteniendo la trama ya conocida en la versión original de 2016, Moana enfrenta ser la elegida por el mar para emprender una misión importante misión: restaurar el corazón de la madre naturaleza, salvando de ese modo a su hogar de una destrucción inminente.

Para ello, tendrá que buscar la ayuda del semidiós Maui, el cual es interpretado por el actor y luchador Dwayne ‘La Roca’ Johnson, cuya caracterización de cabello largo y rizado ha hecho estallar a las redes sociales con diversas reacciones.

Por otra parte, la actriz que interpretará a la fuerte y carismática protagonista, será Catherine Laga’aia, quien tendrá su debut en esta entrega filmográfica.

‘La Roca’ como el semidiós Maui en el Live-Action de Moana

Dwayne Johnson fue el encargado de prestar su voz para interpretar al emblemático personaje en la versión animada. Ahora, en su adaptación a live-action, ‘La Roca’ volverá a formar parte del proyecto como el actor que dará vida al mencionado personaje, además de formar parte del equipo de producción de la cinta.

Tal como en la película de animación, el semidiós Maui ya no es el héroe que las historias contaban, pues sus poderes han desaparecido y ha adoptado una personalidad arrogante que chocará con el idealismo de la protagonista, una dinámica entretenida que ambos personajes buscarán equilibrar para poder trabajar en equipo y cumplir sus objetivos.

El primer vistazo de Johnson como Maui en el live-action de Moana dividió la opinión de internautas en redes sociales, algunas de las críticas señalando la “botarga” que el actor parece estar usando o expresando lo extraño que es ver a ‘La Roca’ con una peluca de cabello largo y rizado, ya que no es un look común que el actor y luchador muestre en sus películas.

¿Cuándo se estrenará el Live-Action de Moana en México?

De acuerdo con el anuncio de Disney, el estreno de la película está programado para el 9 de julio de 2026 en cines de México y Latinoamérica, a casi una década del estreno de la película original en noviembre de 2016.

Esta adaptación al live-action cuenta con un guión escrito por Jared Buch y Dana Ledoux Miller, quienes se encargaron de escribir la versión original y su secuela Moana 2, lanzada en 2024.