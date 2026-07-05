México vs Inglaterra EN VIVO: así se vive el partido desde el Ángel de la Independencia

México vs Inglaterra: transmisión en vivo desde el Ángel de la Independencia Foto: IA

La pasión mundialista volvió a tomar una de las avenidas más emblemáticas de la Ciudad de México. Desde las primeras horas de este domingo, decenas de miles de aficionados comenzaron a reunirse en las inmediaciones del Ángel de la Independencia para vivir el partido entre la Selección Mexicana e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Sin embargo, a diferencia de jornadas anteriores, el ambiente festivo estuvo acompañado por un amplio despliegue de seguridad diseñado para evitar que se repitieran los incidentes ocurridos días atrás, cuando los festejos por la victoria de México sobre Ecuador terminaron con una estampida que dejó cuatro personas fallecidas y obligó a replantear los protocolos de protección en uno de los puntos de reunión más tradicionales de la capital.

Partido México vs Inglaterra transmisión EN VIVO

Aunque el encuentro se disputa en el marco del Mundial 2026, muchos aficionados decidieron vivir la experiencia en uno de los sitios más representativos del país, aprovechando la instalación de pantallas gigantes y la organización de actividades especiales para seguir el encuentro en comunidad.

Operativo reforzado tras los incidentes del México vs. Ecuador

El ambiente de este domingo está marcado por lo ocurrido después del partido entre México y Ecuador.

Tras aquella victoria, miles de personas se concentraron espontáneamente en el Ángel de la Independencia para celebrar el pase de la Selección Mexicana.

La gran cantidad de asistentes provocó momentos de tensión, con empujones y una estampida que dejó dos personas fallecidadas (más dos miertos más), evidenció la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad para los siguientes encuentros.

Como respuesta, las autoridades capitalinas rediseñaron el operativo para el partido frente a Inglaterra.