El ingenio no se detiene: los mejores memes que dejó el México vs. Inglaterra

Memes de México vs. Inglaterra El ingenio no se detiene: Los mejores memes de México vs. Inglaterra

Mientras la tensión se vive tanto en la cancha del Estadio Ciudad de México como en los eventos Fan Fest de la capital, el verdadero termómetro del partido corre por cuenta de los internautas. El histórico enfrentamiento entre la Selección Mexicana y el combinado de Inglaterra por el pase a los Cuartos de Final encendió de inmediato la creatividad en las plataformas digitales, donde el humor e ingenio de los memes se convirtieron en los protagonistas indiscutibles de este Mundial 2026.

Los mejores memes que inundaron las redes sociales

A continuación, podrás ver la recopilación con los memes más ingeniosos y virales que compartieron los aficionados durante este cardiaco encuentro mundialista:

Un duelo entre brujas

El verdadero duelo México contra Inglaterra



#KornUFO pic.twitter.com/CTfKxp5X5c — Salvador Rivera (@ChavaRRivera) July 2, 2026

Contrapartes populares mexicanas y británicas

#Memazo | Los memes del México 🇲🇽 vs Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/8gJotHPRZo — Salvador Mercado (@Sallvatoree) July 4, 2026

¿Qué pensará Argentina de esto?

El eterno dilema Argentino 🇦🇷



México (al que envidian) 🇲🇽 vs Inglaterra (al que odian) 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/BP5pvJjO0o — Oscar ✨ (@Oscarrjavier95) July 5, 2026

Pausas de hidratación alternas

Pausa de hidratación de México vs Inglaterra 😂 pic.twitter.com/hsXJAkJaqU — •ᒪᑌᑎᗩ• (@Lunita_Os) July 1, 2026

Duelo de bandas

Estoy que me orino de la risa con todos los memes México vs Inglaterra 🤣 dejen aquí los mejores, fotos, links de tweets, videos jaja déjense caer.



Empiezo yo con uno que acabo de ver. 😂 pic.twitter.com/ZNQxDIAjrD — SUGARITA MAGNETICA 🪬✨🇲🇽 (@CarneDeAzucar) July 2, 2026

¿Será?

México viendo que si le gana a Inglaterra, va contra Noruega pic.twitter.com/vguFtUwB7o — COTM (@COTM_2) July 5, 2026

La victoria indiscutible en las plataformas digitales

Los memes se transformaron en la válvula de escape para aminorar el sufrimiento que implica encarar un duelo de eliminación directa en una justa mundialista, demostrando que, sin importar lo que ocurra en el césped, la afición mexicana siempre gana en las redes sociales.