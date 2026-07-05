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Las redes sociales explotan con humor e ingenio frente al cardiaco encuentro de los octavos de final entre el Tri y Los Tres Leones

El ingenio no se detiene: los mejores memes que dejó el México vs. Inglaterra

Por Esteban Emiliano Pérez Navarro
Memes de México vs. Inglaterra
Memes de México vs. Inglaterra El ingenio no se detiene: Los mejores memes de México vs. Inglaterra

Mientras la tensión se vive tanto en la cancha del Estadio Ciudad de México como en los eventos Fan Fest de la capital, el verdadero termómetro del partido corre por cuenta de los internautas. El histórico enfrentamiento entre la Selección Mexicana y el combinado de Inglaterra por el pase a los Cuartos de Final encendió de inmediato la creatividad en las plataformas digitales, donde el humor e ingenio de los memes se convirtieron en los protagonistas indiscutibles de este Mundial 2026.

Los mejores memes que inundaron las redes sociales

A continuación, podrás ver la recopilación con los memes más ingeniosos y virales que compartieron los aficionados durante este cardiaco encuentro mundialista:

Un duelo entre brujas

Contrapartes populares mexicanas y británicas

¿Qué pensará Argentina de esto?

Pausas de hidratación alternas

Duelo de bandas

¿Será?

La victoria indiscutible en las plataformas digitales

Los memes se transformaron en la válvula de escape para aminorar el sufrimiento que implica encarar un duelo de eliminación directa en una justa mundialista, demostrando que, sin importar lo que ocurra en el césped, la afición mexicana siempre gana en las redes sociales.

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