El ingenio no se detiene: los mejores memes que dejó el México vs. Inglaterra

Mientras la tensión se vive tanto en la cancha del Estadio Ciudad de México como en los eventos Fan Fest de la capital, el verdadero termómetro del partido corre por cuenta de los internautas. El histórico enfrentamiento entre la Selección Mexicana y el combinado de Inglaterra por el pase a los Cuartos de Final encendió de inmediato la creatividad en las plataformas digitales, donde el humor e ingenio de los memes se convirtieron en los protagonistas indiscutibles de este Mundial 2026.
Los mejores memes que inundaron las redes sociales
A continuación, podrás ver la recopilación con los memes más ingeniosos y virales que compartieron los aficionados durante este cardiaco encuentro mundialista:
Un duelo entre brujas
El verdadero duelo México contra Inglaterra— Salvador Rivera (@ChavaRRivera) July 2, 2026
#KornUFO pic.twitter.com/CTfKxp5X5c
Contrapartes populares mexicanas y británicas
#Memazo | Los memes del México 🇲🇽 vs Inglaterra 🏴 pic.twitter.com/8gJotHPRZo— Salvador Mercado (@Sallvatoree) July 4, 2026
¿Qué pensará Argentina de esto?
El eterno dilema Argentino 🇦🇷— Oscar ✨ (@Oscarrjavier95) July 5, 2026
México (al que envidian) 🇲🇽 vs Inglaterra (al que odian) 🏴 pic.twitter.com/BP5pvJjO0o
Pausas de hidratación alternas
Pausa de hidratación de México vs Inglaterra 😂 pic.twitter.com/hsXJAkJaqU— •ᒪᑌᑎᗩ• (@Lunita_Os) July 1, 2026
Duelo de bandas
Estoy que me orino de la risa con todos los memes México vs Inglaterra 🤣 dejen aquí los mejores, fotos, links de tweets, videos jaja déjense caer.— SUGARITA MAGNETICA 🪬✨🇲🇽 (@CarneDeAzucar) July 2, 2026
Empiezo yo con uno que acabo de ver. 😂 pic.twitter.com/ZNQxDIAjrD
¿Será?
México viendo que si le gana a Inglaterra, va contra Noruega pic.twitter.com/vguFtUwB7o— COTM (@COTM_2) July 5, 2026
La victoria indiscutible en las plataformas digitales
Los memes se transformaron en la válvula de escape para aminorar el sufrimiento que implica encarar un duelo de eliminación directa en una justa mundialista, demostrando que, sin importar lo que ocurra en el césped, la afición mexicana siempre gana en las redes sociales.