Martes y Miércoles del Campo Soriana: ofertas imperdibles en frutas, verduras y proteínas este 24 y 25 de marzo 2026

Si estabas esperando el momento perfecto para surtir frutas frescas, verduras de temporada y hasta proteínas, este es el momento.
Las mejores ofertas en frutas y verduras en Soriana
Esta promoción se centra en un área donde la lista se vuelve irresistible para quienes aman comer saludable sin pagar de más.
Frutas con descuento en Soriana este 24 y 25 de marzo
- Cebolla blanca a $18.80 el kilo
- Plátano a $19.80 el kilo
- Aguacate Hass a $24.80 la malla
- Manzana Red Delicious a $41.90 el kilo
- Manzana Golden (en bolsa) a $42.90 el kilo
- Papaya a $32.30 el kilo
- Fresas (454 g) a $49.90
- Mango Ataúlfo a $49.20 el kilo
- Sandía a $17.50 el kilo
- Melón chino a $29.70 el kilo
Verduras y básicos con descuento en Soriana este 24 y 25 de marzo
- Jitomate saladette a $49.90 el kilo
- Jitomate bola a $44.90 el kilo
- Chile serrano a $61.90 el kilo
- Tomatillo verde a $62.80 el kilo
- Chile jalapeño a $30.90 el kilo
- Chayote a $33.90 el kilo
- Brócoli a $52.80 el kilo
- Nopal a $33.10 el kilo
- Col blanca a $21.90 el kilo
También hay ofertas en carnes, pescados y mariscos en Soriana
El Martes y Miércoles del Campo en Soriana también extiende descuentos a proteínas, lo que permite armar menús completos sin salir del presupuesto.
Productos de proteína con precio especial en Soriana
- Pollo entero fresco a $35.90 el kilo
- Filete de basa a $69.90 el kilo
- Mojarra tilapia grande a $59.90 el kilo
- Camarón coctelero a $69.90 el kilo
- Combinado de mariscos a $59.90 el kilo
- Sierra a $79.00 el kilo
Estos precios permiten balancear la dieta con opciones accesibles, ideales para quienes buscan variedad sin sacrificar calidad.
Tips prácticos para ahorrar más
- Prioriza frutas y verduras de temporada, suelen tener mejor precio y calidad
- Planea menús semanales para evitar compras impulsivas
- Combina productos frescos con proteínas en oferta para armar platillos completos
- Aprovecha productos como sandía, papaya y plátano para snacks saludables
El Martes y Miércoles del Campo Soriana no es solo una lista de precios bajos; es una invitación a reorganizar la despensa y estirar tu dinero lo más posible. Entre frutas, verduras y proteínas accesibles, el panorama es favorable para quienes buscan equilibrio entre salud y ahorro.