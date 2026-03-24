Martimiércoles de Chedraui HOY 24 y 25 de marzo: estas son las mejores ofertas en frutas, verduras y carnes

Por Areli Méndez C.
¡El Martimiércoles de Chedraui ha llegado! Este 24 y 25 de marzo, los precios bajos en frutas, verduras y carnes son el mejor pretexto para surtir el refri sin que el fin de quincena te haga sufrir.

Desde mangos jugosos, verduras frescas y proteínas a precio accesible, esta jornada semanal se consolida como una de las favoritas para quienes buscan ahorrar en el súper sin sacrificar calidad.

Las estrellas del Martimiércoles: frutas y verduras a precio irresistible

Si tu lista de compras incluye lo básico, aquí es donde empieza el desfile de ofertas:

Frutas baratas en Chedraui

  • Fresa Domo 454g: $59.00
  • Toronja por Kg: $26.50/kg
  • Pera Bosc por Kg: $78.50/kg
  • Frambuesa Domo 170g: $59.90
  • Durazno Rojo por Kg: $64.00/kg
  • Manzana Roja Mediana por Kg: $44.00/kg
  • Jamaica por kg: $160.00/kg — Ahorras $4.50
  • Piña Gota Miel por Kg: $16.50/kg — Ahorras $8.00
  • Naranja de Jugo por Kg: $19.50/kg — Ahorras $7.40
  • Mango Paraíso por Kg: $24.50/kg — Ahorras $53.00

Verduras baratas en Chedraui

  • Espárrago Verde 454g: $99.90
  • Cebolla Blanca por kg: $24.90/kg 
  • Aguacate Hass por Kg: $46.90/kg
  • Acelgas Rollo: $6.90 — Ahorras $3.00
  • Cilantro Rollo: $6.90 — Ahorras $3.00
  • Berenjena por Kg: $34.50/kg — Ahorras $0.40
  • Col Blanca por kg: $12.91/kg — Ahorras $3.99
  • Cebolla Morada por kg: $19.50/kg — Ahorras $13.40
  • Chayote sin Espinas por kg: $19.50/kg — Ahorras $7.00
  • Aguacate Hass Enmallado Pieza: $19.50 — Ahorras $9.50

Proteínas y carnes: opciones para todos los presupuestos

Pero las ofertas no paran ahí, también hay espacio para la proteína:

Carnes y pollo barato en Chadraui

  • Molida de res: $125. 00 el kilo
  • Molida de cerdo: $112.00 el kilo
  • Chuleta de cerdo ahumada: $138.00 el kilo
  • Pechuga de pollo sin hueso: $191.00 el kilo

Además, en algunas sucursales hay promociones en pescados y mariscos, así como cortes de cerdo más económicos, lo que amplía las opciones para armar el menú semanal.

Tips para aprovechar mejor las ofertas

  • Llega temprano para encontrar mayor surtido
  • Prioriza productos de temporada
  • Compara con otras cadenas como Walmart o Soriana
  • Planea tus comidas alrededor de lo que está en descuento

El Martimiércoles de Chedraui no es solo una promoción más, con precios bajos en frutas, verduras y carnes, esta edición del 24 y 25 de marzo pinta como una oportunidad perfecta para llenar el carrito con las mejores ofertas.

