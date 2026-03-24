Martimiércoles de Chedraui HOY 24 y 25 de marzo: estas son las mejores ofertas en frutas, verduras y carnes

¡El Martimiércoles de Chedraui ha llegado! Este 24 y 25 de marzo, los precios bajos en frutas, verduras y carnes son el mejor pretexto para surtir el refri sin que el fin de quincena te haga sufrir.
Desde mangos jugosos, verduras frescas y proteínas a precio accesible, esta jornada semanal se consolida como una de las favoritas para quienes buscan ahorrar en el súper sin sacrificar calidad.
Las estrellas del Martimiércoles: frutas y verduras a precio irresistible
Si tu lista de compras incluye lo básico, aquí es donde empieza el desfile de ofertas:
Frutas baratas en Chedraui
- Fresa Domo 454g: $59.00
- Toronja por Kg: $26.50/kg
- Pera Bosc por Kg: $78.50/kg
- Frambuesa Domo 170g: $59.90
- Durazno Rojo por Kg: $64.00/kg
- Manzana Roja Mediana por Kg: $44.00/kg
- Jamaica por kg: $160.00/kg — Ahorras $4.50
- Piña Gota Miel por Kg: $16.50/kg — Ahorras $8.00
- Naranja de Jugo por Kg: $19.50/kg — Ahorras $7.40
- Mango Paraíso por Kg: $24.50/kg — Ahorras $53.00
Verduras baratas en Chedraui
- Espárrago Verde 454g: $99.90
- Cebolla Blanca por kg: $24.90/kg
- Aguacate Hass por Kg: $46.90/kg
- Acelgas Rollo: $6.90 — Ahorras $3.00
- Cilantro Rollo: $6.90 — Ahorras $3.00
- Berenjena por Kg: $34.50/kg — Ahorras $0.40
- Col Blanca por kg: $12.91/kg — Ahorras $3.99
- Cebolla Morada por kg: $19.50/kg — Ahorras $13.40
- Chayote sin Espinas por kg: $19.50/kg — Ahorras $7.00
- Aguacate Hass Enmallado Pieza: $19.50 — Ahorras $9.50
Proteínas y carnes: opciones para todos los presupuestos
Pero las ofertas no paran ahí, también hay espacio para la proteína:
Carnes y pollo barato en Chadraui
- Molida de res: $125. 00 el kilo
- Molida de cerdo: $112.00 el kilo
- Chuleta de cerdo ahumada: $138.00 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso: $191.00 el kilo
Además, en algunas sucursales hay promociones en pescados y mariscos, así como cortes de cerdo más económicos, lo que amplía las opciones para armar el menú semanal.
Tips para aprovechar mejor las ofertas
- Llega temprano para encontrar mayor surtido
- Prioriza productos de temporada
- Compara con otras cadenas como Walmart o Soriana
- Planea tus comidas alrededor de lo que está en descuento
El Martimiércoles de Chedraui no es solo una promoción más, con precios bajos en frutas, verduras y carnes, esta edición del 24 y 25 de marzo pinta como una oportunidad perfecta para llenar el carrito con las mejores ofertas.