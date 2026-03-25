Krispy Kreme lanza colaboración por el estreno de Super Mario Galaxy: descubre cómo son las donas y qué otros productos habrá disponibles

La marca de donas más famosa del mundo decidió subir de nivel. Ahora, Krispy Kreme apuesta por Mario Bros, el fontanero de Nintendo, con el fin de celebrar el estreno de la película Super Mario Galaxy.

La reciente colección inspirada en Super Mario Bros busca ir más allá de una línea de donas decoradas: es una estrategia pensada para celebrar a una de las franquicias más imponentes a nivel mundial, tomando personajes que marcaron a toda una generación y convirtiéndolos en productos consumibles, literalmente.

Los personajes animados, como Mario y compañía, tienen la capacidad de generar cercanía, simpatía y una respuesta casi automática en el consumidor, principalmente millennial y, desde luego, en niños y jóvenes.

¿Por qué estas donas se volvieron virales?

El fenómeno suele ser común al tratarse de personajes como estos: colores, formas reconocibles y referencias directas al universo gamer convierten cada dona en una pieza “instagrameable”.

Krispy Kreme y el arte de sus colaboraciones

No es la primera vez que la marca juega esta carta. En los últimos años, ha lanzado colecciones inspiradas en películas, juguetes y dulces populares, apostando siempre por el factor sorpresa.

Por ejemplo, recientemente lanzó donas inspiradas en dulces clásicos mexicanos como Bubulubu o Paleta Payaso, apelando directamente a la memoria de todos quienes hemos disfrutado de ellos.

Además, campañas similares con franquicias como Hello Kitty, Barbie o Intensamente han demostrado que las donas de la cadena pueden convivir con cualquier tipo de franquicia.

¿Las donas de Super Mario Bros de Krispy Kreme llegarán a México? Esto es lo que se sabe

Aunque este tipo de colaboraciones suelen generar expectativa global, no siempre llegan a todos los mercados. En experiencias previas, algunas colecciones temáticas han tardado en aterrizar en México, pero llegan.

Sin embargo, en esta ocasión no hay noticias oficiales de que esta edición llegue a nuestro país, pues solo han sido anunciadas en Japón.