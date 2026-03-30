¿Nieve en el Ajusco? Difunden fotos y videos de la gran postal

Una inesperada postal invernal sorprendió a habitantes de la Ciudad de México luego de que en redes sociales se difundieran imágenes y videos del Ajusco cubierto de blanco.

Las publicaciones rápidamente se hicieron virales, ya que muestran lo que muchos interpretaron como una nevada en la capital del país, algo poco común.

¿Nieve o solo helada?

Aunque las imágenes han generado emoción, especialistas señalan que este fenómeno puede explicarse por las condiciones climáticas en zonas altas como el Ajusco.

Debido a su altitud —superior a los 3,000 metros— es posible que se presenten:

Caídas de aguanieve

Heladas intensas

En algunos casos, nieve ligera

Estas condiciones se dan principalmente durante el paso de frentes fríos y temperaturas cercanas a los 0 grados.

¿Cuál es la altitud del Ajusco?

El Pico del Águila es el punto más alto de la cordillera llamada Volcán Ajusco, con 3937 m, ubicado en el Parque Nacional Cumbres del Ajusco.

Precauciones para visitantes

Ante este tipo de condiciones, se recomienda: