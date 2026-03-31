DC lanza tráiler oficial de Supergirl 2026: ¿la vida de Krypto peligra...?

Tráiler oficial de Supergirl 2026 Supergirl será la primera adaptación de DC Studios completamente inspirada en un cómic en particular, Woman of Tomorrow.

DC Studios lanzó el tráiler oficial de Supergirl, la película que estrenarán durante el verano de 2026 como parte del nuevo Universo Cinematográfico de los cómics DC y tendrá a Kara Zor-El, prima de Superman e interpretada por la actriz Milly Alcock (House of the Dragon), como protagonista.

En Superman 2025, Supergirl tuvo su primera aparición en el DCU, cameo que despertó inmediatamente la emoción de los fanáticos y fanáticas de la kryptoniana por su próxima película, la cual estará basada en uno de los cómics más icónicos de la heroína, Supergirl: Woman of Tomorrow.

La destrucción de Kyptón en el tráiler oficial de Supergirl 2026

El día de ayer, James Gunn adelantó a través de su cuenta oficial en redes sociales que el tráiler oficial de la película vería la luz este martes 31 de marzo, a la vez que obsequió al público fanático nuevos vistazos del filme e incluyendo también un cameo a Clark Kent, interpretado por David Corenswet, quien llama a su prima al estar preocupado por su reciente distanciamiento.

Hoy, con el tráiler oficial finalmente viajando en todas las plataformas sociales y despertando la inmediata conversación sobre los nuevos detalles de la película, Supergirl reafirma su temática “oscura” al revelar vistazos de un planeta Kryptón enfrentando la destrucción total y las consecuencias emocionales que este genocidio tuvo en la psique de Kara Zor-El, sobreviviente de la extinción kyrptoniana al igual que Superman.

Supergirl 2026 Vistazos a la destrucción de Kryptón.

El avance muestra la dificultad entre los dos familiares para entender sus puntos de vista. Mientras que Clark es un hombre que refleja la esperanza, habiendo llegado a la Tierra siendo sólo un bebé y criado con amor, Kara enfrenta la depresión de recordar un planeta extinto, una familia que murió y un pueblo al que ya no pertenece.

Debido a ello, como se mostró en el final de Superman 2025, Kara prefiere evadir la realidad yendo de fiesta a otros planetas y embriagándose constantemente.

Supergirl 2026: todo lo que revela el tráiler oficial de la nueva película de DC

Entre recuerdos dolorosos de un hogar al que Kara no puede volver, fiestas masivas y estado de ebriedad que Kara busca en planetas de soles rojos, un elemento importante de su vida destaca sobre el resto: Krypto, su leal perro con poderes que ya encantó al público en el verano del año pasado.

“Al menos, Kypto y yo nos tenemos el uno al otro”, relata la heroína, quien parece haberse encontrado con el can durante sus años en la ciudad Argo de Kryptón y ha permanecido con ella desde la extinción.

Sin embargo, el tráiler revela un inesperado y doloroso detalle: Kypto enfrenta la muerte.

This Summer, find your place in the universe. #Supergirl lands in theaters and @IMAX June 26. pic.twitter.com/LatQDT5lTp — Supergirl (@supergirl) March 31, 2026

Tras ser atacado por un mercenario espacial, Krem of the Yellow Hills, el superperro cae herido y Kara tendrá que emprender una carrera contra el tiempo para salvar a su mejor amigo antes de que éste fallezca al pasar tres días.

A cargo de la dirección de Craig Gillespie (I, Tonya), y segundo producto cinematográfico de la familia “Super” para el DCU, Supergirl tiene fecha de estreno para el 26 de junio del año 2026, día en el que el público conocerá si la heroína tendrá éxito en la misión de proteger su vínculo emocional más importante.

¿Krypto morirá en Supergirl 2026?

Supergirl será la primera adaptación de DC Studios completamente inspirada en un cómic en particular, Woman of Tomorrow, maxiserie de ocho números lanzada en 2021 que contó con la escritura de Tom King e ilustraciones por Bilquis Evely.

Esta serie sigue a Kara Zor-El y a Krypto en una misión intergaláctica de venganza junto a una joven alienígena, explorando una faceta más madura y oscura de la heroína kyptoniana.

Ahora con el tráiler oficial revelado por DC Studios, las semejanzas entre Supergirl 2026 y Woman of Tomorrow aumentan al agregar el peso emocional de Krypto herido gravemente, detalle que sí sucede en el cómic original.

Sin embargo, Kyrpto no muere en Woman of Tomorrow, pues su urgencia mortal logra superarse a lo largo de la historia y el superperro sobrevive. En caso de que el filme pretenda seguir la misma ruta, puedes respirar con tranquilidad: Kypto vivirá.