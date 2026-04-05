One Piece Arco de Elbaph: calendario completo de episodios 2026

One Piece Arco de Elbaph Foto: Crunchyroll

Después de meses de expectativa, pausas y teorías dentro del fandom, One Piece finalmente abrió las puertas del esperado Arco de Elbaph, una de las sagas más deseadas por los seguidores de la obra de Eiichiro Oda.

En este sentido, e capítulo 1156 marca el inicio oficial de la llegada de Luffy y los Sombrero de Paja a la legendaria tierra de los gigantes, un territorio que durante años fue mencionado como una pieza clave dentro del universo de la serie.

Es así como One Piece adopta un formato estacional con 26 episodios en todo 2026, algo que por mucho tiempo fue promesa, ahora ya es una realidad para los fans del anime.

¿De qué trata Elbaph?

Elbaph no es un escenario cualquiera. Dentro del lore de One Piece, se trata de la mítica tierra de los gigantes, inspirada claramente en la cultura vikinga y en la narrativa nórdica, con un enorme peso simbólico para personajes como Usopp y para la historia global del Siglo Vacío.

Tras escapar de Egghead, la tripulación se dirige a esta nueva región acompañada por los Gigantes Guerreros, abriendo la puerta a nuevas alianzas, combates a gran escala, revelaciones sobre Joy Boy, posibles pistas del One Piece final, entre otras nuevas aventuras.

Narrativamente, este es uno de los arcos con más potencial de hype porque mezcla aventura clásica, worldbuilding y desarrollo de personajes rumbo al tramo final de la historia.

¿Cuántos capítulos tendrá el Arco de Elbaph?

El nuevo arco tendrá 26 episodios en total, divididos en dos bloques de 13 capítulos.

La primera parte se emitirá de abril a junio, mientras que la segunda regresará de octubre a diciembre.

Calendario de estreno confirmado