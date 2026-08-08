Resultados del Chispazo Clásico de HOY 8 de agosto: números ganadores del sorteo 12178 Conoce los números ganadores del sorteo Chispazo Clásico de hoy, sábado 8 de agosto (Pixabay)

Este sábado 8 de agosto se llevó a cabo un nuevo sorteo de Chispazo Clásico, por lo que aquí te compartimos los números ganadores del sorteo 12178; conoce si resultaste ganador y cómo puedes reclamar tu premio.

Resultados del Chispazo Clásico Sorteo 12178: Números ganadores de hoy

El Chispazo de la Lotería Nacional realiza dos sorteos todos los días: el primero es el Chispazo de las Tres y el segundo es el Chispazo Clásico, por lo que aquí te compartimos los números ganadores de hoy, sábado 8 de agosto:

Chispazo de las Tres: 04-16-20-22-26

Chispazo Clásico: 11-12-15-16-25

Ya están disponibles los resultados de los sorteos #ChispazoClásico | #TrisClásico | #GanaGato😺 | #MelateRetro💖.

Consulta la mascarilla completa de resultados mañana después de las 08:00 hrs. 🤩 pic.twitter.com/EorlUUYmgY — Lotería Nacional (@lotenal) August 9, 2026

¿A qué hora son los sorteos de Chispazo hoy 8 de agosto?

El Chispazo se lleva a cabo todos los días en dos ocasiones diferentes; los horarios del sorteo están distribuidos de la siguiente manera:

Chispazo de las Tres: a las 15:00 hrs.

a las 15:00 hrs. Chispazo Clásico: a las 21:00 hrs.

¿Cuánto cuesta jugar Chispazo?

El Chispazo Clásico tiene un costo de $10 pesos por cada combinación sencilla de 5 números que hayas elegido. También puedes jugar combinaciones múltiples, seleccionando de 6 a 7 números; por lo tanto, si compras 6 números (que equivalen a 6 combinaciones), el costo será de $60 pesos.

Pasos para cobrar un boleto ganador del Chispazo y vigencia del premio

Si resultaste ganador del Chispazo Clásico, deberás acudir a las oficinas de la Lotería Nacional ubicadas en Av. Insurgentes Sur No. 1397, Col. Insurgentes Mixcoac, C.P. 03920.

Por otra parte, en caso de que el premio sea menor a $9,999.99, podrás cobrarlo en agencias de venta directa o expendios, y desde $3,000 en los bancos Santander o Scotiabank.

Cabe señalar que para recibir tu premio deberás contar con tus boletos o constancias de participación digital, puesto que estos son tus comprobantes con los que podrás cobrar el premio, además de que solo cuentas 60 días naturales para hacer el cobro de tu premio.