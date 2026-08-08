Resultados Melate Retro 1658: números ganadores del sorteo de hoy sábado 8 de agosto de 2026 Consulta los resultados del Melate Retro 1658 hoy, sábado 8 de agosto (Pixabay)

Este sábado 8 de agosto se llevó a cabo el sorteo de Melate Retro 1658, por lo que aquí te compartimos los números ganadores, así como todos los detalles de este sorteo de la Lotería Nacional.

Números ganadores del Melate Retro 1658 del sábado 8 de agosto de 2026

Estos son los números ganadores del Melate Retro 1658 de hoy sábado 8 de agosto: 11-20-26-31-32-38.

Adicional: 05

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¿Cuánto tiene la bolsa de Melate Retro hoy? Bolsa acumulada del sorteo 1658

En el Melate Retro 1658 de hoy, la bolsa acumulada fue de 5.5 millones de pesos, por lo que, si concursaste en esta edición, no te puedes olvidar de conocer los números ganadores, así como los demás detalles para cobrar tu premio en caso de resultar ganador.

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¿A qué hora y cuándo se juega el Melate Retro?

El sorteo estelar de este sábado 8 de agosto, Melate Retro 1658, que en esta ocasión tuvo una bolsa acumulada de 5.5 millones de pesos, se llevó a cabo a las 21:00 horas. Recuerda que si no pudiste participar, el sorteo Melate Retro se realiza todas las semanas, los días martes y sábados.

¿Cómo cobrar un premio del Melate Retro y cuál es la fecha límite?

Si resultaste ganador del Melate Retro 1658, deberás acudir a las oficinas de la Lotería Nacional ubicadas en Av. Insurgentes Sur No. 1397, Col. Insurgentes Mixcoac, C.P. 03920.

Por otra parte, en caso de que el premio sea menor a $9,999.99, podrás cobrarlo en agencias de venta directa o expendios, y desde $3,000 en los bancos Santander o Scotiabank.

Cabe señalar que para recibir tu premio deberás contar con tus boletos o constancias de participación digital, puesto que estos son tus comprobantes con los que podrás cobrar el premio, y solo tienes 60 días naturales para hacer el cobro.