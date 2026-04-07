¡Regresa Plantas vs Zombies! EA lanza el acceso anticipado este 7 de abril

Plantas vs Zombies 2026 Plantas vs Zombies 3: Envolved estará disponible a partir de este miércoles 7 de abril en territorios seleccionados.

Este miércoles 7 de abril, dos regiones seleccionadas tuvieron acceso anticipado a Plantas vs Zombies 3: Envolved, la nueva versión del popular juego que consiste en utilizar plantas mutantes para proteger la casa de hordas de zombies.

Tras reunir diversas opiniones de los jugadores y jugadoras, con el propósito de conocer las principales necesidades, el equipo evolucionó el juego al introducir nuevas plantas y niveles para poder dominarlas.

¿Qué ofrecerá Plantas vs Zombies 3: Envolved?

De acuerdo con el comunicado que PopCap Games emitió este miércoles, la nueva versión de Plantas vs Zombies tendrá niveles de mayor duración con “batallas más significativas” para que las protagonistas del juego, las plantas, tengan mayor oportunidad de brillar.

Los desarrolladores revisaron las principales demandas del público para la construcción de Plantas vs Zombies 3: Envolved, lo que les permitió evolucionar temas detalles como:

Introducción de nuevas plantas y crear niveles con mayor peso que apoyen al jugador o jugadora a dominarlas.

que apoyen al jugador o jugadora a dominarlas. Eliminaron los avatares del juego.

La experiencia se centrará en el jardín.

Acceso anticipado a Plantas vs Zombies 3: ¿en qué zonas y por qué?

El desarrollador de videojuegos anunció que el acceso anticipado disponible a partir de este miércoles 7 de abril aplicará únicamente a Irlanda y Filipinas, zonas estratégicas que desde este momento podrán disfrutar de los siguientes elementos en Plantas vs Zombies 3:

Clásica jugabilidad de defensa de torres popular entre los jugadores y jugadoras.

La fusión de plantas, mezclas que fueron catalogadas como “locas y divertidas”.

El Dr. Zomboss está intentando robar el meteorito especial de Crazy Dave, el cual usa para fusionar plantas.

PvZ 3 is now in Early Access 🌱



Starting today in Ireland & the Philippines, we’re beginning our global rollout, with more regions coming in the months ahead.



This is just the beginning! We’ll be growing and evolving the game with your feedback throughout development.



Learn… pic.twitter.com/Mi0LMgOYXC — Plants vs. Zombies (@PlantsvsZombies) April 7, 2026

“Seguimos realizando cambios en el contenido, las funciones y la progresión. Prestamos mucha atención a los comentarios de la comunidad”, declararon los desarrolladores en el comunicado de este miércoles, señalando que tienen por objetivo la evolución progresiva del juego.

¿Cuándo llegará Plantas vs Zombies 3: Envolved a México?

El acceso anticipado de Plantas vs Zombies 3 en Filipinas e Irlanda forma parte de un proceso que todavía aspira a mejorar sobre la marcha, ya que los desarrolladores aprovecharán este acceso anticipado para considerar las primeras reacciones del público y recibir la retroalimentación correspondiente que les ayude a mejorar la experiencia.

A pesar de que el comunicado no especifica, PopCap Games anunció que Plantas vs Zombies 3 se lanzará en diferentes regiones durante los próximos meses, lo que les permitirá implementar nuevos sistemas y funciones, eliminando lo que no funciona y evolucionando el juego progresivamente con más contenido.

"Como cualquier jardín bien cuidado, el juego seguirá evolucionando con el tiempo“, señalaron.

Debido a esta estrategia, no se descarta que México pueda ser una de las regiones afortunadas que obtendrá acceso anticipado en los siguientes meses.

Sin embargo, en caso de que no sea de esta forma, el juego podrá disfrutarse a finales de este 2026 con el lanzamiento mundial que los desarrolladores tienen programado para entonces.