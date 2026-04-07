¿Sigue detenido El Patrón? Reporte del caso del famoso luchador. (Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí )

Este martes 7 de abril de 2026, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí integró la carpeta de investigación contra Alberto “N” por el presunto delito de violencia familiar.

Tras el arresto de Alberto Del Rio por elementos de la Guardia Civil en su residencia ubicada en el estado potosino, el pasado lunes 6 de abril, el exluchador mexicano de la WWE ha sido puesto bajo investigación por el cargo de violencia familiar, tras presuntamente agredir a su esposa Mary Carmen Rodríguez Lucero, quien solicitó el apoyo de emergencias debido a que se sentía altamente amenazada por la presencia del exluchador profesional.

¿Cuáles son las posibles consecuencias legales para Alberto “N” por esta acusación?

Hasta el momento, Alberto “N” se mantiene en resguardo de las autoridades de San Luis Potosí y, tras la integración de su carpeta de investigación por parte de la fiscalía del estado, podría determinarse su culpabilidad en un delito que es severamente castigado en la entidad, alcanzando condenas de hasta 7 años de prisión.

De acuerdo con información de la Fiscalía del Estado de San Luis Potosí, existen elementos que podrían constituir una posible culpabilidad del exluchador de la Lucha Libre AAA; sin embargo, hasta ahora las indagatorias continúan su curso, sin definirse por completo la resolución del caso.

¿Cómo fue el ataque de Alberto “N”, El Patrón, a su pareja en SLP?

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), la agresión de Alberto del Río, famoso luchador profesional, a su pareja este lunes 6 de abril ocurrió en la residencia de El Patrón y su familia, localizada en la colonia Lomas del Tecnológico, en la capital del estado.

Además, autoridades potosinas informaron que el imputado fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, tras ser detenido en flagrancia.

Según el relato de Mary Carmen Rodríguez Lucero a las autoridades de emergencia, la agresión comenzó al iniciarse una discusión con Alberto “N” al interior del domicilio, lo que derivó en diversas agresiones físicas y verbales contra su pareja, informó la fiscalía de SLP.

Tras su detención, El Patrón fue puesto a disposición de agentes del Ministerio Público y, al momento, continúan las indagatorias para determinar su situación legal en el caso.