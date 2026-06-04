Mundial 2026 así puedes poner el emoji del balón Trionda en WhatsApp y sacar un efecto en la pantalla (Sitio oficial Copa Mundial de la FIFA 2026)

La emoción por el inicio de la Copa Mundial de Fútbol 2026 que comenzará el 11 de junio en la Ciudad de México está causando tal furor que ya se puede sentir hasta en diversos entornos digitales.

WhatsApp se sumó a la fiebre mundialista y lanzó una actualización para su aplicación en la que el ya tradicional emoji del balón de fútbol se modificó por la versión oficial de la Trionda, esférico que se utilizará durante este torneo.

¿Cuándo podré usar el emoji de la pelota oficial de la Copa de fútbol en mi WhatsApp?

El efecto esta disponible a partir de este 4 de junio y lo podrás visualizar después de que tu servicio sea actualizado. Al momento de enviar la imagen, podrás ver que tiene un efecto de rebote dentro de tu conversación y el cual se activa de manera automática.

Esta función forma parte de una alianza entre la herramienta de comunicación y la marca deportiva Adidas, quien fue la encargada de desarrollar la imagen del esférico.

¿Hasta cuándo estará habilitado este símbolo?

El símbolo animado estará visible hasta el 19 de julio, fecha en la que concluirá este torneo de fútbol y el cual se celebrará en el MetLife Stadium.