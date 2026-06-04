¿Eres fan de las donas? nosotros te decimos donde podrás obtener una completamente gratis

Krispy Kreme Este viernes 5 de junio no olvides ir por tu dona gratis a Krispy Kreme.

Como cada primer viernes de junio, la famosa cadena de donas Krispy Kreme celebra el Día de la Dona regalando a todos sus seguidores un delicioso panecillo glaseado en algunas de sus sucursales ubicadas en diferentes estados de la República.

Si esta promoción te interesa aquí te contamos todo lo que debes de saber para obtener una de sus rosquillas originales con glaseado.

Aprovecha la iniciativa que impulsa la cadena de alimentos

Podrás adquirir tu panecillo este 5 de junio de 2026 en los establecimientos participantes de Ciudad de México y Monterrey, recuerda que las bases aplican restricciones, pero podrás participar en otras dinámicas que se lanzarán por la fecha especial.

¿Qué tengo que hacer para obtener un panecillo gratis en Krispy Kreme?

Solo tendrás que presentarte en una de las sucursales participantes, adquirir algún producto y pedir tu obsequio. En esta ocasión no existe un monto mínimo de compra para participar.

Se recomienda consultar las tiendas participantes ya que la empresa no ha informado un horario específico en el que dé inicio este beneficio, por lo que se espera que la campaña esté disponible desde la apertura y hasta agotar existencias.

¿En qué tiendas estará disponible la promoción?

Solo aplicará en tiendas propias de la marca, por lo que quedarán excluidos los módulos dentro de las tiendas Liverpool, aeropuertos y puntos de venta de autoservicio. Recuerda que la dinámica estará vigente durante los horarios de operación de cada punto de venta.

La campaña está inspirada en el concepto Fear of missing your doughnut (FOMUT), que se traduce como:” miedo a perder tu dona”. Como parte de esta iniciativa la cadena distribuirá mil rosquillas gratuitas en todo México para celebrar esta fecha especial, así que no te quedes sin ellas.