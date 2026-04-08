¿Cuál es la diferencia entre gasolina Magna y Premium y cómo afecta tu coche?

Magna vs Premium Diferencias clave para aprovechar el rendimiento del motor y evitar desgaste prematuro.

Ante la situación en Medio Oriente y la reciente caída del 15% del precio de barril de petróleo, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el precio de la gasolina Premium en México; en respuesta, aseguró que seguirá insistiendo para que el precio del diésel disminuya.

“Pueden cargar Magna”, sugirió a la población en la conferencia matutina de este miércoles 8 de abril, lo que despertó la duda eterna respecto a los dos tipos de gasolina: ¿existe diferencia significativa que pueda afectar tu automóvil?

A pesar de que las gasolinas Magna y Premium cumplen la misma función, sí hay una diferencia en cuanto a calidad y rendimiento, por lo que cambiar de un tipo de gasolina a otro no sería tan sencillo como pareciera en palabras.

Diferencias clave entre gasolina Magna y Premium: ¿cuál es “mejor”?

Existe una duda común para todo conductor y conductora: ¿Magna o Premium? Dos tipos de gasolina que cumplen la misma función de alimentar el motor del vehículo, sin embargo, cada una cuenta con características específicas que podrían influir en el funcionamiento correcto del coche, por lo que es importante conocer estas diferencias para evitar un viaje al taller o una despedida a tu medio de transporte.

Entre las distinciones más relevantes, se encuentran:

Octanaje

El índice de octanaje es la diferencia más importante entre Magna y Premium, el cual mide la capacidad del combustible para resistir la detonación prematura en el motor.

Es decir, cuanto mayor sea el octanaje, mejor será la capacidad de la gasolina para evitar “detonaciones” o “golpeteos” que podrían representar un daño al motor del vehículo.

En el caso de la gasolina Magna, su octanaje es de 87, adecuado para vehículos de bajo o mediano rendimiento, ideal para uso cotidiano y motores que no requieren altos niveles de potencia.

Por otro lado, Premium posee un octanaje de 90 o más, ya que está diseñada para motores de alto rendimiento y resulta funcional para reducir el riesgo de detonaciones no controladas, lo que proporciona un rendimiento más estable y funcional a los motores que lo necesitan.

Vida útil del motor

La elección entre gasolina Premium y Magna no es meramente una preferencia de color o precio, sino que está directamente relacionada con el cuidado del motor de cada vehículo.

Seleccionar la gasolina requerida para tu auto podría evitar futuros gastos mayores, por ejemplo, el desgaste prematuro del motor.

Tipo de motor del vehículo

Esta diferencia, si bien no es dañina, es importante destacar que ocupar gasolina Premium en un automóvil estándar podría significar un gasto innecesario, ya que el motor no está diseñado para aprovechar el alto octanaje de la gasolina.

Mientras que, en el caso contrario, el motor diseñado para alto octanaje podría presentar desgaste prematuro si se le alimenta con gasolina Magna.

¿Cómo saber si mi vehículo ocupa gasolina Magna o Premium?

Petróleos Mexicanos (PEMEX), empresa estatal mexicana encargada de la comercialización del petróleo en el país, indica lo siguiente:

Si tu vehículo cuenta con un motor turbo cargado, súper cargado, con inyección directa de combustible y con una compresión mayor a 10:1 , deberás utilizar gasolina Premium .

motor turbo cargado, súper cargado, con inyección directa de combustible y con una , deberás utilizar gasolina . Pero si el motor de tu auto tiene una compresión menor a 10:1, deberás utilizar Magna.

No obstante, la mejor manera de conocer qué tipo de gasolina requiere tu vehículo, es revisando el manual del fabricante, donde se indica cuál es el octanaje óptimo de tu automóvil.