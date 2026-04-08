Hello Kitty llega a 7-Eleven y se vuelve viral: este es el “vaso que baila” que todos los fans de Sanrio quieren tener

El nuevo termo de Hello Kitty de 7-Eleven se volvió viral en redes sociales gracias a un detalle único: una figura integrada que “baila” sobre el vaso.

Videos mostrando el efecto del termo comenzaron a circular, impulsando su popularidad entre usuarios que buscan productos coleccionables y, sobre todo, instagrameables.

Hello Kitty llega a 7-Eleven y se vuelve viral: este es el “vaso que baila” que todos los fans de Sanrio quieren tener

¿Por qué el termo de Hello Kitty x 7-Eleven está conquistando el internet?

El gran diferenciador del producto es la pequeña figura de Hello Kitty integrada, la cual genera un efecto visual que da la ilusión de movimiento, convirtiendo un termo funcional en un objeto hasta lúdico.

De igual manera, cabe recordar que Sanrio, y en especial Hello Kitty, son uno de los personajes más icónicos del entretenimiento a nivel mundial, conectando con varias generaciones al mismo tiempo, lo cual ha sostenido su éxito desde hace décadas.

El éxito también está en cómo se consume hoy. Productos visuales, curiosos y “compartibles” tienen más posibilidades de explotar en plataformas sociales. Este termo cumple con todas esas reglas.

¿Está disponible en México el termo de Hello Kitty de 7-Eleven?

Aunque el furor ya cruzó fronteras, todo apunta a que este producto podría estar disponible principalmente en mercados asiáticos, donde este tipo de colaboraciones son más comunes.

Sin embargo, la marca no ha negado ni confirmado su llegada a las tiendas mexicanas.

El termo de Hello Kitty de 7-Eleven no destaca por su función térmica, sino por su exclusividad y la propuesta estética que brinda esta ocasión.