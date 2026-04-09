Adiós a Movistar: esto es lo que pasará con tu línea tras la salida de Telefónica de México en 2026

Adiós a Movistar: esto es lo qué pasará con tu línea tras la salida de Telefónica de México en 2026

Es oficial: Telefónica le dice adiós a México y deja en manos de una nueva compañía el destino de millones de usuarios. Sin embargo, hay algo importante que debes saber: tu línea Movistar no desaparecerá de la noche a la mañana.

Aquí te contamos qué pasará con tu servicio, tu número y tus pagos tras este movimiento de las telecomunicaciones en México.

Telefónica vende Movistar México

Después de más de dos décadas operando en el país, Telefónica concretó la venta de su negocio en México a un nuevo consorcio, marcando su salida definitiva del mercado.

La operación, valuada en cientos de millones de dólares, forma parte de una estrategia global de la empresa para enfocarse en mercados más rentables.

En cifras, el impacto es gigantesco:

Más de 20 millones de usuarios se verán involucrados

se verán involucrados La operación pasa a manos de una empresa con un perfil más tecnológico

¿Desaparece Movistar? Esto es lo que pasará con la marca

Es importante dejar claro que Movistar no se va (por ahora). De acuerdo con la información disponible, la marca seguirá operando en el corto plazo, mientras los nuevos dueños reorganizan la estrategia.

Lo que significa esto para los usuarios

Tu línea seguirá funcionando con normalidad

No necesitas cambiar de chip ni número

El servicio continuará sin interrupciones inmediatas

¿Quién es el nuevo dueño de Movistar?

El nuevo operador detrás de esta transición es un consorcio donde destaca OXIO, una empresa que ya operaba como operador móvil virtual en México.

El cual busca pasar de miles a millones de usuarios de golpe, convirtiéndose en un actor clave del mercado, aunque, por ahora, la prioridad será no perder clientes en el proceso.

Pagos, deudas y contratos: lo que sí te afecta directamente

Si tienes un equipo a pagos o un plan vigente, esto es lo que debes saber:

Tu contrato sigue siendo válido

No cambian las condiciones que ya firmaste

Solo cambiará la empresa a la que le pagas

Es decir, la deuda no desaparece, pero tampoco se encarece ni se modifica de forma arbitraria.

¿Habrá cambios en la señal o cobertura?

Por ahora, no se esperan cambios inmediatos en la calidad del servicio.

Esto se debe a que Movistar ya operaba bajo un modelo híbrido, utilizando infraestructura de otras compañías desde hace años, lo que hace la transición más fluida.

Sin embargo, a mediano plazo, podrían venir ajustes dependiendo de la estrategia del nuevo operador.

¿Por qué Telefónica se fue de México?

La salida se debe a un par de razones clave:

Alta competencia, especialmente frente a Telcel

Costos elevados por el uso del espectro

Rentabilidad limitada en el mercado mexicano

En pocas palabras, México dejó de ser negocio para Telefónica… pero no para otros. La salida de Telefónica marca el fin de una era, pero no el fin del servicio.

Hoy, tu línea Movistar sigue funcionando, tus pagos siguen en pie y tu número permanece intacto.