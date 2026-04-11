Coachella 2026: cómo y dónde ver los conciertos en vivo gratis desde México (Agencia EFE)

El festival Coachella 2026 continúa este fin de semana con transmisiones en vivo que permiten a miles de personas en México seguir los conciertos sin salir de casa. Desde el desierto de California, el evento mantiene su formato digital con múltiples escenarios disponibles y acceso gratuito para el público.

Este domingo, los fans podrán conectarse desde cualquier dispositivo para disfrutar de presentaciones en tiempo real, con un cartel encabezado por Sabrina Carpenter, Karol G y Justin Bieber. La cobertura incluye opciones para elegir entre distintos escenarios y contenidos adicionales durante toda la jornada.





¿Dónde ver Coachella 2026 en vivo hoy desde México?

La transmisión en vivo de Coachella 2026 está disponible a través de la cuenta oficial del festival en YouTube. La plataforma ofrece siete canales distintos, cada uno correspondiente a un escenario, lo que permite seleccionar qué concierto ver en tiempo real.

Además, se encuentra disponible la señal continua “Coachella TV”, que transmite presentaciones tanto de la edición actual como de años anteriores. También se incluye contenido desde Quasar, un espacio enfocado en la música electrónica.





Coachella 2026: Horarios de los conciertos en vivo

Las transmisiones comienzan a partir de las 17:00 horas, tiempo del centro de México. Este horario se mantiene sin cambios durante ambos fines de semana del festival.

Los usuarios pueden seguir los conciertos desde teléfonos móviles, computadoras o televisores. Asimismo, la aplicación oficial del festival permite consultar horarios, acceder a las transmisiones en vivo y ver repeticiones de los shows más destacados.





Artistas que se presentan en Coachella 2026

El cartel de este año está encabezado por Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G, quienes lideran una de las ediciones más diversas del festival.

En cuanto a la participación mexicana, destacan Cachirula y Loojan, exponentes del reguetón mexicano con temas como “Uii”, “Chaparrita” y “Beiby”. También se presenta RØZ, un dúo de música electrónica originario de la Ciudad de México, integrado por Hugo Lara y Manolo Cabrera.





Fechas del festival Coachella 2026

El festival se realiza en dos fines de semana consecutivos. El primero comenzó el viernes 10 de abril y concluye este domingo 12 de abril. El segundo se llevará a cabo del viernes 17 al domingo 19 de abril.

En ambos periodos se presenta el mismo cartel, aunque los espectáculos pueden variar entre fechas, lo que permite a los espectadores disfrutar de diferentes experiencias en cada transmisión.