Julio César Chávez Jr por fin habla de cuánto dinero le pagaron por la pelea contra Canelo Álvarez

¿Cuánto ganó Julio César Chávez Jr. en la pelea contra Saúl “Canelo” Álvarez? El hijo de la leyenda comparte la cifra. (Imago7)

Julio César Chávez Jr. reveló cuánto dinero recibió tras la pelea vs. Saúl “Canelo” Álvarez, que tuvo lugar el 6 de mayo de 2017 en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

En dicho encuentro, conocido como “El enfrentamiento Mexicano”, el hijo de Julio César Chávez se enfrentó al originario de Guadalajara, Jalisco, por el cinturón huichol también conocido como cinturón Adolfo López Mateos, un reconocimiento simbólico creado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), mismo que gano Saúl “Canelo” Álvarez en dicho encuentro.

¿Cuánto ganó Julio César Chávez Jr. en la pelea contra Saúl “Canelo” Álvarez?

Durante su participación en el programa de YouTube Los Reyes Podcast, Julio César Chávez Jr. confesó cuánto dinero recibió por la pelea que tuvo contra “Canelo” hace ya casi una década.

“Me pagaron 6 millones garantizados y me dieron otros 6 millones de pay per view. Gané 12 millones, pero el 15% es para el manager y el 33% de impuestos. O sea que me quedaron como siete, pero después de todo me quedaron como dos millones”, expresó el hijo de la leyenda, narrando que esta fue una de las peleas más lucrativas de toda su carrera, misma en la que perdió por decisión unánime.

¿Maravilla o Canelo? ¿Quién fue un contrincante más complicado para Chávez Jr.?

En el podcast “Julio César Chávez como nunca lo habías visto”, le preguntaron al Chavez Jr, que entre Saúl “Canelo” Álvarez o Sergio “Maravilla” Martínez cuál boxeador se le había hecho más complicado.

Al respecto, Julio César Chávez Jr. respondió: “Maravilla, en su momento Maravilla, porque fue zurdo y la velocidad me causó muchos problemas”, apuntó el originario de Culiacán, Sinaloa refieriendose a la pelea que tuvo contra Maravilla el 15 de septiembre de 2012.

Sin embargo, añadió que un aspecto que le resultó complicado durante su duelo con Álvarez fue la fuerza de esté, y sus reflejos, pues narra que su deshidratación aportó a que “Canelo” le ganara todos los golpes, expresando que “Canelo es muy bueno y muy rápido, es inteligente, entonces cuando yo tiraba, él me daba dos para atrás”, expresó el boxeador mexicano.