ÚLTIMAS HORAS del Martes de Frescura de Walmart: estas son las ofertas imperdibles en frutas y verduras que no te puedes perder

Cada semana, el Martes de Frescura de Walmart se convierte en el momento favorito de muchos para llenar el refri sin vaciar la cartera. En este día, el supermercado lanza ofertas en frutas, verduras, carnes y pescados, con precios más bajos que el resto de la semana.

La clave está en que los descuentos se concentran en productos perecederos, lo que permite ahorrar en lo básico del hogar justo al inicio de la semana.

Ofertas destacadas del Martes de Frescura Walmart 14 de abril 2026

Aunque los precios pueden variar ligeramente por sucursal, el comportamiento de ofertas recientes permite identificar los productos estrella:

Frutas y verduras en oferta en Walmart

Penca de plátano Chiapas a $22.00/kg

Piña miel a $31.00/kg

Manzana granny smith a $39.90/kg

Manzana pink lady a $59.00/kg

Pera de Anjou a $46.90/kg

Sandía roja a $19.00/kg

Pera red de anjou a $59.00/kg

Melón chino a $29.00/kg

Toronja a $34.00/kg

Pera bosc a $69.00/kg

Papaya Maradol a $42.90/kg

Mango paraíso a $26.00/kg

Mandarina clementina en malla (907 g) a $50.00

Pollo, carnes, pescados en oferta en Walmart

Milanesa de pechuga de pollo a $179.00/kg

Pechuga de pollo sin piel a $169.00/kg

Pechuga de pollo Just Bare (540 g) a $94.00

Milanesa de pollo Just Bare (540 g) a $99.00

Chuleta de cerdo ahumada a $132.00/kg

Fajitas de pechuga de pollo a $149.00/kg

Pechuga de pollo con hueso sin piel a $164.00/kg

Pierna de pollo Just Bare (445 g) a $50.00

Camarón coctelero a $188.00/kg

Milanesa de cerdo a $119.00/kg

Pechuga de pollo con piel a $149.00/kg

Molida de cerdo a $118.00/kg

Pierna de cerdo en trozo a $124.00/kg

Chuleta natural de cerdo a $136.00/kg

Pollo entero fresco a $42.00/kg

Pechugas de pollo rellenas (490 g) a $74.00

Filetes de pollo empanizados (500 g) a $54.00

Pechuga sin hueso importada a $149.00/kg

Estos alimentos forman el núcleo de la canasta semanal y suelen tener rebajas importantes para incentivar compras completas.

Tips para sacarle provecho a las ofertas de Walmart

Para aprovechar al máximo este día:

Llega temprano para encontrar mayor variedad

Prioriza productos de temporada

Compra solo lo que realmente usarás en la semana

Compara precios por kilo, no por pieza

El Martes de Frescura de Walmart se mantiene como uno de los días más fuertes para ahorrar en el súper en México. Entre frutas jugosas, verduras básicas y proteínas accesibles, este 14 de abril pinta como una oportunidad ideal para surtir la despensa sin remordimientos.