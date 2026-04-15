Primer Venta Nocturna de Liverpool 2026: cuándo es y en qué horarios abrirán las tiendas

Primera Venta Nocturna de Liverpool 2026 Fotoarte: La Crónica

La espera terminó para miles de compradores en México. Liverpool confirmó la fecha oficial de su Primera Venta Nocturna 2026, uno de los eventos comerciales más esperados del año por quienes buscan aprovechar descuentos en tecnología, línea blanca, moda, perfumes, muebles y regalos para el Día de las Madres.

Esta primera Venta Nocturna está enfocada en la temporada del 10 de mayo, por lo que se espera una fuerte demanda en departamentos como joyería, fragancias, moda, electrodomésticos, pantallas, celulares y artículos para el hogar.

Cuándo es la Primera Venta Nocturna Liverpool 2026

La fecha oficial es viernes 1 de mayo, sábado 2 de mayo y domingo 3 de mayo.

Esta edición corresponde a la tradicional Venta Nocturna por el Día de las Madres, considerada una de las más fuertes del año por el nivel de promociones y facilidades de pago.

Además, Liverpool mantendrá su calendario de cuatro grandes Nocturnas en 2026, con otras campañas previstas para junio, octubre y diciembre.

Horarios oficiales de las tiendas Liverpool en la Venta Nocturna

Liverpool confirmó que las sucursales físicas abrirán de 11:00 de la mañana a 21:00 horas durante los tres días completos

Mientras tanto, la tienda online y Liverpool Pocket tendrán promociones disponibles las 24 horas, ideal para aprovechar descuentos antes de que se agoten productos top como iPhone, pantallas, perfumes o línea blanca.

¿Qué productos tendrán mejores descuentos en la Venta Nocturna de Liverpool?

Aunque Liverpool suele renovar promociones en tiempo real, los productos que suelen tener descuentos en las tiendas son los siguientes:

tecnología y celulares

pantallas y audio

electrodomésticos

muebles

colchones

perfumes

joyería

ropa y calzado

juguetes

artículos para mamá

Cabe señalar que, además de estas promociones la tienda departamental suele ofrecer meses sin intereses, bonificación con tarjetas Liverpool, descuentos extra con Liverpool VISA, cupones digitales y envío gratis. Por lo que se trata de un buen momento para aprovechar los descuentos de esta Venta Nocturna.