The FRIENDS Experience en CDMX 2026: fecha, boletos y todo sobre la experiencia que llega a México

La Ciudad de México se prepara para recibir una dosis de nostalgia noventera. La esperada The FRIENDS Experience CDMX llega por primera vez al país y promete convertir a los fans en protagonistas de una de las series más queridas de todos los tiempos.

A partir del 15 de mayo de 2026, el Casino del Bosque del Lienzo Charro de Constituyentes será el escenario donde los visitantes podrán entrar, literalmente, al universo de FRIENDS.

¿Qué es The FRIENDS Experience y por qué todos están hablando de ella?

No se trata de una exposición cualquiera. La experiencia inmersiva de FRIENDS es un recorrido interactivo que ya conquistó más de 30 ciudades alrededor del mundo, incluyendo Nueva York y Las Vegas.

Los asistentes podrán:

Recorrer sets reconstruidos con precisión quirúrgica

Conocer vestuario y utilería original

Revivir escenas icónicas como si fueran parte del elenco

La propuesta mezcla entretenimiento, nostalgia y cultura pop en un formato diseñado para conectar con distintas generaciones: desde quienes crecieron con la serie hasta quienes la descubrieron en streaming.

Sets, fotos y más: así será la experiencia en CDMX

Uno de los grandes atractivos de The FRIENDS Experience en México es su nivel de detalle. Cada espacio está diseñado para que realmente sientas que cruzaste la pantalla.

Dentro de las salas podrás encontrar:

El departamento de Monica y Rachel

Los sillones reclinables de Chandler y Joey

La famosa puerta morada

La fuente de la intro

El legendario Central Perk, con su icónico sofá naranja

Además, habrá múltiples estaciones para fotos instagrameables donde podrías revivir escenas y momentos memorables de la serie, como el inolvidable “¡pivot!” de Ross.

Fecha de apertura y venta de boletos para The FRIENDS Experience CDMX

Si ya estás listo para armar tu plan y ya sabes con quien ir, toma nota:

Apertura oficial: 15 de mayo de 2026

15 de mayo de 2026 Ubicación: Casino del Bosque del Lienzo Charro de Constituyentes

Casino del Bosque del Lienzo Charro de Constituyentes Venta general de boletos: 22 de abril de 2026

22 de abril de 2026 Preventa exclusiva: 21 de abril (registro previo en lista de espera dando clic aquí)

Los boletos estarán disponibles a través de la plataforma Fever, donde también puedes registrarte para obtener acceso anticipado.