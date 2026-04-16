Bodega Aurrera lanza ofertas por Día de las Madres 2026: descuentos y promociones hasta mayo

En plena temporada previa al Día de las Madres, Bodega Aurrerá lanzó su esperado folleto de promociones con una promesa de ayudar a miles de familias a celebrar sin gastar de más.
Bajo su conocida campaña “Aquí sí te alcanza”, la cadena de supermercados activó una serie de descuentos que estarán disponibles hasta el 12 de mayo de 2026, tanto en tiendas físicas como en su plataforma digital.
Mo mejor de todo es que estas promociones son válidas tanto en tiendas físicas como en el sitio web.
Bodega Aurrerá: ofertas por Día de las Madres
Dulces y Chocolates
Viennetta Holanda (variedad de sabores): $99 c/u
Paleta Magnum (Clásica o Almendras): $45 c/u
Chocolates Turín (Conejos, Baileys, Jose Cuervo): desde $64 hasta $152
Chocolates Kisses (190 g): $75 c/u
M&M’s (120 g): $59 c/u
Bombón Bon o Bon (60 g): $20 c/u
Tecnología y Electrónica
Celulares:
Samsung Galaxy A56 (256 GB): $10,999
iPhone 14 (128 GB): $14,997
Pantallas y Audio:
Pantalla LG 50″ 4K UHD: $6,490 (Antes $8,490)
Bocina Bluetooth Daewoo con luces RGB: $999
Electrodomésticos y Línea Blanca
Cocina
Licuadora personal Atvio Home: $299
Licuadora Atvio Home (blanca o morada): $369 c/u
Licuadora Oster (800 Watts): $599 (Antes $699)
Combo T-Fal 3 elementos (Cafetera, Licuadora, Exprimidor): $999 (Antes $1,390)
Taurus Ivory (Licuadora, batidora, tostador, sandwichera o cafetera): $299 c/u
Parrilla eléctrica, batidora de mano o exprimidor Taurus: $199 c/u
Hornos y Estufas
Horno de microondas Atvio (.7 pies): $1,190 / (.9 pies): $1,790
Estufa Mabe 20″: $4,490 (Antes $5,490)
Estufa Koblenz 30″: $7,990 (Antes $8,990)
Lavandería
Lavadora semiautomática Atvio (11 kg): $2,790 / (18 kg): $5,990Lavadora automática Atvio (21 kg): $10,490Lavadora Whirlpool (17 kg): $7,290