Bodega Aurrera lanza ofertas por Día de las Madres 2026: descuentos y promociones hasta mayo

Ofertas Bodega Aurrerá 10 de mayo Foto: Especial

En plena temporada previa al Día de las Madres, Bodega Aurrerá lanzó su esperado folleto de promociones con una promesa de ayudar a miles de familias a celebrar sin gastar de más.

Bajo su conocida campaña “Aquí sí te alcanza”, la cadena de supermercados activó una serie de descuentos que estarán disponibles hasta el 12 de mayo de 2026, tanto en tiendas físicas como en su plataforma digital.

Mo mejor de todo es que estas promociones son válidas tanto en tiendas físicas como en el sitio web.

Bodega Aurrerá: ofertas por Día de las Madres

Dulces y Chocolates

Viennetta Holanda (variedad de sabores): $99 c/u

Paleta Magnum (Clásica o Almendras): $45 c/u

Chocolates Turín (Conejos, Baileys, Jose Cuervo): desde $64 hasta $152

Chocolates Kisses (190 g): $75 c/u

M&M’s (120 g): $59 c/u

Bombón Bon o Bon (60 g): $20 c/u

Tecnología y Electrónica

Celulares:

Samsung Galaxy A56 (256 GB): $10,999

iPhone 14 (128 GB): $14,997

Pantallas y Audio:

Pantalla LG 50″ 4K UHD: $6,490 (Antes $8,490)

Bocina Bluetooth Daewoo con luces RGB: $999

Electrodomésticos y Línea Blanca

Cocina

Licuadora personal Atvio Home: $299

Licuadora Atvio Home (blanca o morada): $369 c/u

Licuadora Oster (800 Watts): $599 (Antes $699)

Combo T-Fal 3 elementos (Cafetera, Licuadora, Exprimidor): $999 (Antes $1,390)

Taurus Ivory (Licuadora, batidora, tostador, sandwichera o cafetera): $299 c/u

Parrilla eléctrica, batidora de mano o exprimidor Taurus: $199 c/u

Hornos y Estufas

Horno de microondas Atvio (.7 pies): $1,190 / (.9 pies): $1,790

Estufa Mabe 20″: $4,490 (Antes $5,490)

Estufa Koblenz 30″: $7,990 (Antes $8,990)

Lavandería

Lavadora semiautomática Atvio (11 kg): $2,790 / (18 kg): $5,990Lavadora automática Atvio (21 kg): $10,490Lavadora Whirlpool (17 kg): $7,290

Cuidado Personal y Belleza

Cosmetiqueras y Sets