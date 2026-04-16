Exatlón México, La Villa 360: ¿Quién gana hoy 16 de abril? Esta noche los Azules defienden y los Rojos atacan; conoce quién gana La Villa 360 hoy en Exatlón México (Exatlón México)

Previo al Domingo de Eliminación, se llevará a cabo una de las competiciones más importantes de la semana donde Rojos y Azules pelearán por La Villa 360; conoce quién gana hoy en Exatlón México.

Después de que los Azules dominaran el inicio de la semana 29, los Rojos pudieron recuperarse obteniendo la victoria en la Batalla Colosal y ganando boletos para ver a Christian Nodal en concierto, volviendo la competencia de esta noche reñida.

De modo que, si te interesa conocer quién se impondrá esta noche, aquí te compartimos cuáles son los rumores y spoilers sobre el ganador de hoy de la Villa 360 en Exatlón México.

¿Quién gana la Villa 360 de Exatlón México hoy, 16 de abril?

Con los Rojos perdiendo durante tres semanas y media seguidas la Villa 360, esta noche intentarán imponerse y ganar una de las ventajas estratégicas más importantes de la competencia.

Por su parte, los Azules han demostrado un dominio en la competencia por la Villa 360, por lo que planean mantenerla para continuar con los beneficios que esta ofrece previo al Domingo de Eliminación.

Sin embargo, de acuerdo con diferentes rumores en redes sociales, así como lo compartido por insiders, el ganador de la Villa 360 este jueves 16 de abril será el equipo Rojo.

¿A qué hora y dónde ver Exatlón México hoy 16 de abril?

El capítulo con la competición de la Villa 360 de este jueves 16 de abril en Exatlón México dará inicio de manera regular a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) en Azteca Uno, siendo la primera competencia la Batalla por la Audiencia.

Por lo que, si no te quieres perder el capítulo de hoy, también podrás seguir la transmisión en vivo de Exatlón México en cualquier dispositivo móvil desde su página web oficial o en su aplicación, las cuales también llevan el nombre de Azteca Uno.