Ofertas Soriana abril 2026: los descuentos imperdibles del 17 al 22 que están arrasando

El fin de semana llegó con las ofertas de Soriana vigentes del viernes 17 al miércoles 22 de abril de 2026. Estas se enfocan en productos de consumo diario, con promociones agresivas que combinan rebajas directas y dinámicas como 3x2, 2x1 con descuento y precios especiales en ciertas categorías.

La estrategia es abarcar desde la despensa básica hasta artículos de higiene y limpieza, para que el ahorro no sea un lujo, sino una rutina.

Ahorros principales en Soriana

Frutas y verduras

Aunque el fin de semana concentra promociones generales, Soriana mantiene su enfoque en alimentos frescos, uno de los rubros más buscados por los consumidores.

Jitomate saladette; $58.80 x kg

Piña miel: $39.80 la pieza

Mango ataúlfo: $39.80 c kg

Papa blanca: $38.80 x kg

Papaya Maradol: $35.80 x kg

Chile poblano: $89.90 x kg

Carnes y mariscos

Pollo entero fresco: $38.90 x kg

Filete de pechuga: $158.90 x kg

Chuleta ahumada: $115.90 x kg

Cómo sacarle el máximo provecho a las ofertas de Soriana

Más allá de los descuentos visibles, hay formas inteligentes de multiplicar el ahorro:

Combina promociones

Aprovechar ofertas como 3x2 junto con descuentos en el segundo producto puede reducir significativamente el gasto total.

Compra productos de alto consumo

Priorizar artículos de uso frecuente garantiza que las promociones realmente se traduzcan en ahorro real.

Revisa vigencias

Estas ofertas son por tiempo limitado y pueden variar por sucursal, por lo que conviene planear las compras con anticipación.

Las ofertas Soriana fin de semana abril 2026 llegan como una especie de respiro económico en medio de la rutina. Entre descuentos escalonados, promociones múltiples y precios competitivos en alimentos frescos, la cadena apuesta por convertir la compra semanal en una experiencia más accesible.