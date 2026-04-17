Profeco revela cuál es la marca de atún que sí es 100% pescado y cuesta menos de 40 pesos: cuál es y dónde comprarla

Recientemente, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) volvió a poner orden y detectar qué productos realmente cumplen lo que prometen. Entre las sorpresas más llamativas destaca una marca de atún en lata que cuesta menos de $40 pesos y que sí es 100% pescado.
De acuerdo con análisis recientes, este tipo de atún no contiene soya añadida y cumple con los estándares de contenido neto, calidad y etiquetado, algo que no todas las marcas logran.
Entre las opciones mejor evaluadas aparece Mazatún, una marca mexicana que pasó las pruebas de calidad y se mantiene como una alternativa accesible sin sacrificar valor nutricional.
¿Por qué importa que el atún sea 100% pescado?
Que un producto sea 100% atún significa que realmente estás consumiendo proteína de origen marino, sin mezclas con otros ingredientes como la soya, que algunas marcas utilizan para abaratar costos.
El atún, además, es un alimento clave en la dieta por su alto contenido de proteína, hierro y otros nutrientes esenciales que ayudan a mantener una alimentación equilibrada.
Otras marcas de atún recomendadas por Profeco
Profeco también destacó otras marcas que ofrecen buena relación entre precio y calidad.
- Tuny Gourmet: ronda los $34 pesos y ofrece una experiencia más “premium” sin disparar el gasto.
- Marina Azul Premium: cuesta cerca de $24 pesos y viene en aceite de oliva, ideal para quienes buscan un perfil más saludable
- Great Value: alternativa económica sin soya y con buen porcentaje de proteína
Estas opciones demuestran que comer bien no necesariamente implica gastar más.
Lo que debes revisar antes de comprar atún
Elegir un buen atún en lata es casi como descifrar una etiqueta secreta. Para no caer en trampas, Profeco recomienda fijarse en:
Claves para elegir bien
- Contenido real de pescado: evita productos con rellenos o proteína vegetal
- Masa drenada: que coincida con lo que promete la etiqueta
- Tipo de presentación: en agua o aceite, según tus objetivos nutricionales
- Precio vs calidad: no siempre lo más caro es lo mejor
Un básico de la familia mexicana
El atún en lata sigue siendo uno de los alimentos más versátiles y consumidos en México, especialmente en temporadas como Cuaresma, cuando su demanda se dispara.
Su practicidad lo convierte en un aliado en la cocina diaria: desde ensaladas hasta tostadas o pastas, siempre resuelve rápido.
Con recomendaciones como las de Profeco, los consumidores pueden tomar decisiones más informadas y llenar su despensa con productos que realmente cumplen lo que prometen.