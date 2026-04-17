Mercado Libre se adelanta al Día del Niño 2026: juguetes en liquidación, descuentos y meses sin intereses

La cuenta regresiva para el Día del Niño 2026 ya empezó y, como cada año, Mercado Libre se convirtió en una opción digital donde los precios llegan a la “rebaja total”.

Desde figuras coleccionables hasta juegos didácticos, la plataforma ha desplegado una amplia variedad de productos con promociones que buscan conquistar a padres, madres y cualquier cazador de ofertas.

Entre lo más llamativo están los juguetes en liquidación, donde es posible encontrar precios accesibles en categorías como peluches, vehículos, juegos de mesa y artículos educativos. Incluso hay productos por debajo de los 200 pesos, lo que convierte esta temporada en una oportunidad atractiva para compras inteligentes.

Descuentos, MSI y beneficios extra en Mercado Libre

Uno de los grandes ganchos de esta temporada es la combinación de descuentos directos con meses sin intereses (MSI). En muchos casos, los productos incluyen facilidades de pago que permiten dividir el costo sin recargos, lo que facilita adquirir juguetes de mayor valor.

Además, algunos usuarios pueden acceder a promociones especiales como rebajas adicionales en productos seleccionados, lo que amplifica el ahorro en fechas clave.

¿Cuáles son las ofertas de Mercado Libre para el Día del Niño?

Juguetes para niñas y niños: hasta 45% de descuento

Productos para bebés: hasta 40% de descuento

Categoría adultos (coleccionables y juegos): hasta 50% de descuento

La plataforma concentra cientos de productos en múltiples categorías, lo que permite encontrar desde regalos sencillos hasta opciones más sofisticadas.

La palabra “liquidación” es prácticamente una invitación a explorar. Dentro de Mercado Libre, existen listados específicos donde los descuentos pueden ir desde el 5% hasta más del 40% en algunos artículos seleccionados.

Consejos para aprovechar las ofertas sin caer en compras impulsivas

Aunque el entorno parece un lugar de precios bajos, hay que comprar con cabeza fría:

Comparar precios entre vendedores

Verificar si el descuento es real

Revisar reseñas del producto

Confirmar si aplican los meses sin intereses

El secreto está en no dejarse llevar solo por el porcentaje de rebaja, sino por el valor real del producto.