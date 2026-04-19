Tragedia en Sin senos sí hay paraíso: ataque armado deja 3 muertos en grabación

Tragedia en las granaciones de la serie "Sin senos sí hay paraíso" Especial

Momentos de terror se vivieron durante las grabaciones de “Sin senos sí hay paraíso”, entre cámaras, luces y libretos, un comando armado irrumpió en las locaciones donde se grababan las escenas de la serie y abrié fuego dejando como saldo tres personas fallecidas.

¿Cómo pasó el ataque armado en las grabaciones de Sin senos sí hay paraíso?

De acuerdo con los primeros informes, hombres armados irrumpieron en la zona donde se realizaban las filmaciones y abrieron fuego, provocando pánico entre el equipo técnico, actores y personal presente.

Los hechos sucedieron en Bogotá, Colombia, donde Giovanni Cristancho, brigadier general de la Policía Metropolitana de Bogotá, señaló que un hombre irrumpió en la locación y amenzó con un arma punzocrtante.

Acto seguido, personal de la producción intervino para tratar de frenar el ataque des agresor. Sin embargo, durante dichos intentos tres personas, incluído el agresor, perdieron la vida.

¿Quiénes son las víctimas?

Las autoridades confirmaron que entre las víctimas se encuentran personas vinculadas directamente al entorno de la producción, aunque no todas formaban parte del elenco principal.

Sus nombres son Nicolás Francisco Perdomo Corrales de 18 años y Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45.

Luego de darse a conocer la lamentable noticia, comenzó a circular la frase “Silencio en el set”, a manera de protesta y exigencia de justicia para las víctimas.