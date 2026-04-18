Estas son las ofertas IMPERDIBLES de Costco y Sam’s Club que no te puedes perder este 18 y 19 de abril de 2026

Este fin de semana, Costco y Sam’s Club activaron una avalancha de promociones que no puedes dejar pasar. Desde muebles hasta electrónicos y productos de higiene, las rebajas están pensadas para que realices solo compras inteligentes.

Ambas cadenas, que operan bajo el modelo de membresía, suelen lanzar ofertas especiales temporales en fechas clave, combinando descuentos directos con beneficios adicionales como meses sin intereses o cupones exclusivos.

Costco lanza descuentos en muebles y pantallas

Sala nueva con precio recortado

Uno de los productos estrella es el sofá seccional Thomasville, que baja significativamente su precio con un descuento de miles de pesos. Este tipo de ofertas apunta directo al consumidor que quiere renovar su hogar sin desbalancear sus finanzas.

Descuento de 6,000 pesos en el sofá seccional Thomasville de tela con otomano con almacenamiento. De $29,999 pesos a tan solo $23,999 pesos con todo y envío incluido, solo disponible para compras en línea

Sam’s Club y la “Feria del Cuidado Personal”

Sam’s Club apuesta por el la higiene y belleza con descuentos de hasta 25% en productos básicos, además de promociones en cuidado capilar y facial.

Cupón extra que baja aún más el precio

La tienda otorgará descuentos del 10% adicional si se usa el cupón “ABR10”; sin embargo, recuerda que estos descuentos solamente estarán disponibles para compras en línea.

Muebles, meses sin intereses y descuentos extendidos

Sam’s Club no se detiene solo ahí. Durante estos días, también ofrece descuentos de hasta el 25% en muebles seleccionados, con la posibilidad de pagar a meses sin intereses con tarjetas participantes.

Además, de descuentos importantes en electrónicos como pantallas, junto con envíos gratis y facilidades de pago, lo que confirma que abril es uno de los meses más agresivos en promociones.

Recomendación clave para aprovechar las ofertas

Antes de lanzarte a comprar como si no hubiera mañana, considera esto:

Revisa si la oferta es exclusiva en línea

Verifica vigencia y stock

Compara precios entre ambas tiendas

Aprovecha cupones y meses sin intereses

Este 18 y 19 de abril, las ofertas de Costco y Sam’s Club convierten el fin de semana en una tentación por las compras entre descuentos directos, cupones y facilidades de pago.