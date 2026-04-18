Tortillas hasta a mitad de precio con credencial del INAPAM: cómo comprar y dónde aplican los descuentos

Tortillas a mitad de precio con credencial del INAPAM: cómo comprar y dónde aplican los descuentos

La tortilla es la protagonista de la alimentación mexicana, por lo que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) reforzó sus convenios para que adultos mayores puedan comprar este básico con descuentos de hasta 50% en distintos puntos del país.

Con dicha medida en uno de los alimentos más consumidos en México, se busca duplicar el alcance del gasto diario y amortiguar el impacto de la inflación en la canasta básica para millones de familias.

¿Cómo funcionan los descuentos en tortillas con credencial del INAPAM?

Para disfrutar de este beneficio debes:

Presentar la credencial INAPAM vigente al momento de la compra

al momento de la compra Comprar en establecimientos afiliados

Recibir el descuento directo en caja

No hay trámites extra ni letras chiquitas. Eso sí, el beneficio depende de los convenios locales, por lo que no todas las tortillerías aplican la promoción.

Además, el programa se apoya en un directorio digital actualizado que permite ubicar fácilmente los negocios participantes.

Dónde encontrar tortillas con descuento de hasta el 50% en México

El ahorro no es uniforme, pero sí amplio. Estados como:

Estado de México

Puebla

Veracruz

Guerrero

Concentran una gran cantidad de tortillerías afiliadas con descuentos que van del 10% al 50%.

En algunos municipios, incluso se permite adquirir hasta dos kilos diarios a precio reducido, lo que convierte este apoyo en una herramienta constante, no ocasional.

Algunas tortillerías participantes

TORTILLERÍA S APOSTOL (Quechultenango, Guerrero): HIDALGO S/N COLONIA CENTRO C.P. 39250, descuento del 50%.

TORTILLERÍA (Tepezalá, Aguascalientes): BLVD OTTO ROLDÁN # 224, ENTRE SAN ANTONIO Y BALDIO COLONIA CENTRO C.P. 20600 , descuento del 10%.

TORTILLERÍA LA MICHOACANA (Calakmul, Campeche): AVENIDA CHICANA S/N, COLONIA CENTRO, XPUJIL, C.P. 24640, descuento del 9%.

TORTILLERÍA LA VILLA (Villaflores, Chiapas): 8A CALLE PONIENTE # 2A Y 3A SUR COLONIA CENTRO C.P. 30475, descuento del 20%.

TORTILLERÍA UNIÓN (Villaflores, Chiapas): 3 SUR Y 6 PONIENTE S/N COLONIA CENTRO C.P. 30470, descuento del 15%.

TORTILLERÍA PLAZA (Guerrero, Chihuahua): VICTORIA # 6, COLONIA CENTRO, C.P. 31680, descuento del 15%.

TORTILLERÍA EL GRAN PODER DE DIOS (Tenabo, Campeche): CALLE 15 S/N COLONIA CENTRO C.P. 24700 , descuento del 10%.

MOLINO Y TORTILLERÍA LA ENTRADA (Campeche, Campeche): CALLE 25 S/N X 30 Y 32 COLONIA CENTRO, descuento del 5%.

TORTILLERÍA TONINA DOS (Ocosingo, Chiapas): AVENIDA SOR JUANA INES DE LA CRUZ S/N COLONIA MAGISTRAL C.P.29750, descuento del 10%.

TORTILLERÍA TONINA TRES (Ocosingo, Chiapas): AVENIDA CHIAPAS Y CALLE CAMPECHE COLONIA MAGISTRAL C.P. 29750, descuento del 10%.

TORTILLERÍA TONINA UNO (Ocosingo, Chiapas): 11° ORIENTE SUR S/N BARRIO TONINA C.P. 29750, descuento del 10%.

TORTILLERÍA 29 DE OCTUBRE (Suchiapa, Chiapas): 2° ORIENTE # 245 COLONIA CENTRO C.P. 29150, descuento del 10%.

TORTILLERÍA LA RAZA (Dezilbatché, Campeche): CALLE 30 S/N COLONIA CENTRO DZIBLACHEN C.P. 24611, descuento del 5%.

TORTILLERÍA REFUGIO (Jitotol, Chiapas): ORIENTE # 106 COLONIA CENTRO C.P. 29760, descuento del 40%.

TORTILLERÍA ALEX 2 (Mapastepec, Chiapas): 16 PONIENTE Y 2DA AVENIDA BARRIO SAN MIGUEL C.P. 30560, descuento del 25% en cada kilogramo.

TORTILLERÍA AMPARITO DOS (Ocosingo, Chiapas): 11° ORIENTE SUR S/N BARRIO GUADALUPE C.P. 29750, descuento del 10%.

Cada negocio define el porcentaje, lo que convierte la búsqueda en una “cacería de ofertas” para quienes quieran aprovechar el directorio.

Otros beneficios de la credencial INAPAM

La credencial INAPAM abre muchas puertas:

Descuentos en alimentos y restaurantes

Rebajas en transporte

Beneficios en salud y medicamentos

Acceso a servicios culturales y recreativos

Este ecosistema de apoyos busca fortalecer la economía de personas mayores de 60 años, integrándolas activamente a la vida social y económica.