Exatlón México, La Villa 360: ¿Quién gana hoy 20 de abril? Con los Azules defendiendo y los Rojos atacando, conoce quién gana hoy en Exatlón México la Villa 360 (Exatlón México)

Con la final de Exatlón México cada vez más cerca, ambos equipos competirán esta semana 30 por La Ventaja y La Villa 360; conoce quién gana hoy.

Los Rojos finalizaron la semana 29 con la salida de Karol Rojas, después de que el equipo perdiera todas las batallas por la Supervivencia, además de la mayoría de las competencias, por lo que se encuentran ansiosos por ganar una de las ventajas más importantes de Exatlón México.

Por lo tanto, aquí te compartimos cuáles son los rumores y spoilers sobre el ganador de hoy de la Villa 360 en Exatlón México.

¿Quién gana la Villa 360 hoy, 20 de abril en Exatlón México?

Con los Azules manteniendo su racha invicta de victorias, los Rojos se encuentran deseosos de ganar una de las ventajas estratégicas más importantes de la competencia con la Villa 360, a pesar de la pérdida de Karol Rojas.

Asimismo, junto con la salida de su compañera, el equipo Rojo también enfrentará otros desafíos esta noche, pues de acuerdo con los avances mostrados, Paulette Gallardo sufrirá una caída grave, mientras que Mati Álvarez recibirá una llamada preocupante, lo que los podría desestabilizar.

Sin embargo, de acuerdo con diferentes rumores en redes sociales, así como lo compartido por insiders, el ganador de la Villa 360 este lunes 20 de abril será el equipo Rojo.

Horario y dónde ver en vivo Exatlón México hoy

El capítulo de la competición de la Villa 360 de este lunes 20 de abril en Exatlón México dará inicio de manera regular a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) en Azteca Uno.

También podrás seguir la transmisión en vivo de Exatlón México en cualquier dispositivo móvil desde su página web oficial o en su aplicación, las cuales también llevan el nombre de Azteca Uno.

¿Quiénes son los participantes de Exatlón México que continúan en la competencia?

Al inicio de esta semana 30, los Azules lograron mantener a 5 integrantes, mientras que los Rojos fueron reducidos a 6; permanecen los siguientes participantes en Exatlón México:

Rojos

Mario Mono Osuna

Humberto Noriega

Benyamin Saracho

Mati Álvarez

Paulette Gallardo

Jazmín Hernández

Azules