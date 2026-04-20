Martimiércoles Chedraui vs Martes de Frescura Walmart: Comparativa de ofertas 20 y 21 de abril

Ofertas en Walmart y Chedraui Los mejores descuentos en frutas y verduras (Crónica Digital)

La pugna por el gasto cotidiano vuelve esta semana con grandes ofertas este 21 y 22 de abril en Chedraui y Walmart. Ambas cadenas concentran su estrategia en frutas y verduras, donde el precio por kilo y la variedad disponible determinan la decisión final de compra.

Ofertas en frutas Martimiércoles de Chedraui y Martes de Frescura de Walmart

Chedraui coloca su oferta más competitiva en la sandía con $16.90 por kilo, el nivel más bajo de la comparativa, seguida por el limón Colima y la naranja de Walmart que coinciden en $27.00 por kilo.

En manzanas, la manzana roja mediana de Chedraui se ubica en $38.90, ligeramente por debajo de la manzana granny smith de Walmart en $39.00, mientras que la manzana Royal Gala de Chedraui alcanza $54.90 y el perón golden Chihuahua de Walmart se sitúa en $54.00.

Chedraui ofrece el mango Ataulfo en $44.00 y el mango Manila en $55.00, mientras Walmart posiciona el mango paraíso en $35.00 por kilo, el precio más bajo en esta categoría. En el segmento medio, la papaya Maradol de Walmart se fija en $42.90.

Martimiércoles de Chedraui incorpora además la uva verde en $97.90 por kilo y el kiwi en $99.00, ubicados en la parte alta de su catálogo.

El Martes de Frescura de Walmart suma la piña miel en $22.50 por kilo dentro de su rango accesible, así como presentaciones empaquetadas con la manzana gala orgánica Marketside en $39.00 por pieza, la mandarina clementina Marketside en $50.00 por pieza y la penca de plátano.

Martimiércoles Chedraui vs Martes de Frescura Walmart ofertas en verduras

La cebolla blanca en Chedraui se mueve entre $27.90 y $28.80 por kilo, por debajo de los $32.00 que presenta Walmart. La zanahoria mantiene prácticamente el mismo nivel con $18.80 en Chedraui frente a $19.00 en Walmart. El pepino verde en Chedraui alcanza $52.10 por kilo, mientras Walmart lo ofrece en $39.00.

En otros productos, Chedraui registra elote en $12.50 por pieza, lechuga romana en $12.50 por pieza, acelgas en $9.90 por rollo, cilantro en $9.90 por rollo, aguacate hass a $29.50 por pieza y aguacate hass en malla a $19.90 por paquete, además de chile poblano en $98.50 por kilo.

Walmart presenta jitomate saladet en $64.00 por kilo y calabaza japonesa en $46.90 por kilo.

Recordemos que el cruce de precios de ambas cadenas puede tener variación sin previo aviso.