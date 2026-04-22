¿Amazon anticipa ofertas de Hot Sale? Fechas, ofertas y todo lo que debes saber para conseguir los mejores descuentos

La cuenta regresiva ya comenzó. El Hot Sale 2026 en México se llevará a cabo del 25 de mayo al 2 de junio, con una duración de 9 días completos de ofertas online.

Este evento, organizado por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), se ha convertido en una especie de competencia donde plataformas como Amazon México, Mercado Libre y grandes retailers lanzan sus mejores descuentos del año.

Sin embargo, algunas tiendas, especialmente Amazon, suelen adelantar promociones o liberar descuentos previos, para calentar motores días antes del arranque oficial.

Amazon y el Hot Sale 2026

En el universo del comercio online, Amazon suele anticipar promociones para captar a los compradores más ansiosos y asegurar ventas antes de que la competencia despierte.

Durante este periodo podrás observar:

Precios dinámicos : descuentos que aparecen y desaparecen como relámpagos

: descuentos que aparecen y desaparecen como relámpagos Ofertas relámpago de pocas horas para generar urgencia

de pocas horas para generar urgencia Beneficios bancarios que se activan antes del evento principal

¿Qué ofertas puedes esperar en el Hot Sale 2026 de Amazon?

Si estás pensando en renovar tu casa o adquirir nuevos gadgets, este evento es para ti. Durante el Hot Sale 2026 encontrarás promociones en prácticamente todo:

En años anteriores, Amazon ha ofrecido descuentos especialmente en sus productos como Echo y Kindle, dos de sus líneas más populares dentro del ecosistema tecnológico de la compañía. Asimismo, podrías encontrar:

Tecnología : celulares, laptops, pantallas

: celulares, laptops, pantallas Electrodomésticos : refrigeradores, lavadoras

: refrigeradores, lavadoras Moda y calzado

Hogar y muebles

Aunque el calendario marca el 25 de mayo, la realidad es que las ofertas ya comienzan a moverse antes, especialmente en Amazon.

Desde luego, sin olvidar que más de 700 marcas participan cada año, ofreciendo descuentos, meses sin intereses y cupones adicionales.