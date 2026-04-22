Chedraui lanza promoción con descuentos en alimentos: estas son las ofertas que están conquistando HOY 22 de abril

Chedraui lanzó ofertas, promociones y descuentos en alimentos por tiempo limitado que no puedes dejar pasar para poder ahorrar sin sacrificar la calidad de tus productos.

La estrategia llegó con precios atractivos en productos esenciales que hacen que la despensa deje de sentirse como un lujo.

¿Qué incluye la promoción de Chedraui en alimentos?

La oferta se centra principalmente en productos frescos, frutas, verduras y básicos de la despensa, que suelen ser los más sensibles al gasto diario. Dentro de esta campaña, destacan precios reducidos y un 20% de descuento.

Podrás encontrar:

Salchichas Fud Viena 266g

Salchichas Chimex estilo Viena Kg

Salchicha Viena San Rafael 550g

Queso de Puerco Fud kg

Estos son algunos de los productos que tienen descuentos; sin embargo, también puedes consultar el catálogo online para no perderte de nada.

Además, algunas campañas incluyen bonificaciones y descuentos adicionales en categorías seleccionadas, lo que permite combinar beneficios para incrementar el ahorro.

Chedraui: descuentos del 20% en productos seleccionados

¿Hasta cuándo estarán disponibles estas ofertas?

La mayoría de estas promociones son por tiempo limitado, lo que significa que pueden cambiar o desaparecer en cuestión de días.

En el caso de esta campaña en específico, no debes olvidar que mañana será el último día para disfrutarla.

Las promociones de Chedraui con descuento en alimentos llegan en el momento justo y con precios accesibles en frutas, verduras y productos básicos, la cadena se posiciona como un aliado para quienes buscan gastar menos sin renunciar a la calidad.