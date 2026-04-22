Walmart sorprende con hasta 40% de descuento en productos Samsung: productos participantes, fechas y cómo conseguirlos

Walmart activó una ola de promociones con hasta 40% de descuento en productos Samsung, una estrategia que ha enloquecido a los consumidores que buscan renovar sus gadgets sin vaciar sus ahorros.

Estas ofertas en tecnología han ampliado la competencia y buscan impulsar las opciones del consumidor por comparar y aprovechar las ofertas.

¿Qué productos incluye la promoción de Walmart en Samsung?

La promoción no se limita a un solo producto. En realidad, funciona con todo el escaparate, donde destacan pantallas, celulares y combos de entretenimiento con rebajas importantes.

Entre los ejemplos más llamativos están:

Refrigerador Samsung Side By Side 22.8Ft Plata Espejado

Combo TV 55″ Samsung QLED Q6F 4K Smart TV (2025) + Barra de Sonido 2.0 Ch HW-B400F Negro

Samsung Galaxy S26 Azul Cielo 512GB 12GB Desbloqueado

Smartwatch Samsung Galaxy Watch8 44 mm Gris

En algunos casos, las ofertas también incluyen paquetes como televisores con barra de sonido; sin embargo, es necesario corroborar la disponibilidad incluso desde el catálogo de su tienda en línea.

Asimismo, es importante recordar que en algunos casos podrías llegar a contar con condiciones de compra que ofrezcan hasta 24 meses sin intereses, pagos diferidos y múltiples métodos para completar la compra, desde tarjetas bancarias hasta efectivo.

Esto podría impulsar una compra grande en una serie de pagos pequeños, lo que facilita que los consumidores se animen.