ÚLTIMAS HORAS del Miércoles de Plaza 2026: estas son las mejores ofertas en La Comer y Fresko hoy 22 de abril para ahorrar en tu súper

El Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko está por terminar este 22 de abril de 2026 con una avalancha de ofertas en frutas, verduras y carnes que podrían salvar el súper de tu semana. Y sí, hay precios que rozan lo irresistible.
Ofertas del Miércoles de Plaza hoy 22 de abril: frutas y verduras con precios bajos
El corazón de estas promociones está en lo fresco. Esta semana, los precios que bajan son los de productos como:
Frutas y verduras
- Sandía Charleston a $10.90 el kilo.
- Piña Miel a $19.90 el kilo.
- Papaya Maradol a $24.90 el kilo.
- Mango Ataúlfo a $29.90 el kilo.
- Cebolla blanca a $29.90 el kilo.
- Limón agrio con semilla a $29.90 el kilo.
- Toronja Sangría a $29.90 el kilo.
- Jícama a $29.90 el kilo.
- Manzana Red Delicious a $39.90 el kilo.
- Guayaba a $39.90 el kilo.
- Mango Paraíso a $39.90 el kilo.
- Lechuga Romana a $19.90 la pieza.
- Berenjena a $39.90 el kilo.
- Brócoli a $39.90 el kilo.
- Ajo morado a $45.90 la pieza.
- Pera de Anjou a $49.90 el kilo.
- Melón Chino a $29.90 el kilo.
- Papa blanca a $49.90 el kilo.
- Fresa a $59.90 la pieza.
- Cebolla Cambray a $7.90 la pieza.
- Zanahoria a $21.90 el kilo.
- Ciruela Nubiana a $69.90 el kilo.
- Nopales a $28.90 el kilo.
- Papa Russet a $29.90 el kilo.
- Plátano Macho a $39.90 el kilo.
- Cebolla morada a $39.90 el kilo.
- Apio a $34.90 el kilo.
- Aguacate Hass a $59.90 el kilo.
- Naranja Valencia a $19.90 el kilo.
- Calabaza Italiana a $24.90 el kilo.
- Plátano Tabasco a $24.90 el kilo.
- Mamey a $29.90 el kilo.
Carnes, pollos y pescados
- Aguja de Res para cocido a $154.70 el kilo.
- Milanesa Bola de Res a $262.70 el kilo.
- Filete de Salmón a $399.00 el kilo.
- Camarón fresco con cabeza a $321.00 el kilo.
Estas ofertas complementan el enfoque del Miércoles de Plaza, que no solo apuesta por frutas y verduras, sino también por proteínas clave para la despensa semanal.
Tips para aprovechar las ofertas del Miércoles de Plaza
Compra inteligente
- Prioriza productos de temporada
- Planea tu menú semanal con base en las promociones
- Combina con otras ofertas en abarrotes
El Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko no solo es una campaña de descuentos, es un salvavidas para quienes buscan gastar menos y comer bien.