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Frutas, verduras y carnes a precios que convienen: el Miércoles de Plaza llega con descuentos que hacen respirar tu cartera a mitad de semana

ÚLTIMAS HORAS del Miércoles de Plaza 2026: estas son las mejores ofertas en La Comer y Fresko hoy 22 de abril para ahorrar en tu súper

Por Areli Méndez C.
Miércoles de Plaza 2026: estas son las mejores ofertas en La Comer y Fresko hoy 22 de abril para ahorrar en tu súper
Miércoles de Plaza 2026: estas son las mejores ofertas en La Comer y Fresko hoy 22 de abril para ahorrar en tu súper

El Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko está por terminar este 22 de abril de 2026 con una avalancha de ofertas en frutas, verduras y carnes que podrían salvar el súper de tu semana. Y sí, hay precios que rozan lo irresistible.

Ofertas del Miércoles de Plaza hoy 22 de abril: frutas y verduras con precios bajos

El corazón de estas promociones está en lo fresco. Esta semana, los precios que bajan son los de productos como:

Frutas y verduras

  • Sandía Charleston a $10.90 el kilo.
  • Piña Miel a $19.90 el kilo.
  • Papaya Maradol a $24.90 el kilo.
  • Mango Ataúlfo a $29.90 el kilo.
  • Cebolla blanca a $29.90 el kilo.
  • Limón agrio con semilla a $29.90 el kilo.
  • Toronja Sangría a $29.90 el kilo.
  • Jícama a $29.90 el kilo.
  • Manzana Red Delicious a $39.90 el kilo.
  • Guayaba a $39.90 el kilo.
  • Mango Paraíso a $39.90 el kilo.
  • Lechuga Romana a $19.90 la pieza.
  • Berenjena a $39.90 el kilo.
  • Brócoli a $39.90 el kilo.
  • Ajo morado a $45.90 la pieza.
  • Pera de Anjou a $49.90 el kilo.
  • Melón Chino a $29.90 el kilo.
  • Papa blanca a $49.90 el kilo.
  • Fresa a $59.90 la pieza.
  • Cebolla Cambray a $7.90 la pieza.
  • Zanahoria a $21.90 el kilo.
  • Ciruela Nubiana a $69.90 el kilo.
  • Nopales a $28.90 el kilo.
  • Papa Russet a $29.90 el kilo.
  • Plátano Macho a $39.90 el kilo.
  • Cebolla morada a $39.90 el kilo.
  • Apio a $34.90 el kilo.
  • Aguacate Hass a $59.90 el kilo.
  • Naranja Valencia a $19.90 el kilo.
  • Calabaza Italiana a $24.90 el kilo.
  • Plátano Tabasco a $24.90 el kilo.
  • Mamey a $29.90 el kilo.

Carnes, pollos y pescados

  • Aguja de Res para cocido a $154.70 el kilo.
  • Milanesa Bola de Res a $262.70 el kilo.
  • Filete de Salmón a $399.00 el kilo.
  • Camarón fresco con cabeza a $321.00 el kilo.

Estas ofertas complementan el enfoque del Miércoles de Plaza, que no solo apuesta por frutas y verduras, sino también por proteínas clave para la despensa semanal.

Tips para aprovechar las ofertas del Miércoles de Plaza

Compra inteligente

  • Prioriza productos de temporada
  • Planea tu menú semanal con base en las promociones
  • Combina con otras ofertas en abarrotes

El Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko no solo es una campaña de descuentos, es un salvavidas para quienes buscan gastar menos y comer bien.

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