ÚLTIMAS HORAS del Miércoles de Plaza 2026: estas son las mejores ofertas en La Comer y Fresko hoy 22 de abril para ahorrar en tu súper

Miércoles de Plaza 2026: estas son las mejores ofertas en La Comer y Fresko hoy 22 de abril para ahorrar en tu súper

El Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko está por terminar este 22 de abril de 2026 con una avalancha de ofertas en frutas, verduras y carnes que podrían salvar el súper de tu semana. Y sí, hay precios que rozan lo irresistible.

Ofertas del Miércoles de Plaza hoy 22 de abril: frutas y verduras con precios bajos

El corazón de estas promociones está en lo fresco. Esta semana, los precios que bajan son los de productos como:

Frutas y verduras

Sandía Charleston a $10.90 el kilo.

Piña Miel a $19.90 el kilo.

Papaya Maradol a $24.90 el kilo.

Mango Ataúlfo a $29.90 el kilo.

Cebolla blanca a $29.90 el kilo.

Limón agrio con semilla a $29.90 el kilo.

Toronja Sangría a $29.90 el kilo.

Jícama a $29.90 el kilo.

Manzana Red Delicious a $39.90 el kilo.

Guayaba a $39.90 el kilo.

Mango Paraíso a $39.90 el kilo.

Lechuga Romana a $19.90 la pieza.

Berenjena a $39.90 el kilo.

Brócoli a $39.90 el kilo.

Ajo morado a $45.90 la pieza.

Pera de Anjou a $49.90 el kilo.

Melón Chino a $29.90 el kilo.

Papa blanca a $49.90 el kilo.

Fresa a $59.90 la pieza.

Cebolla Cambray a $7.90 la pieza.

Zanahoria a $21.90 el kilo.

Ciruela Nubiana a $69.90 el kilo.

Nopales a $28.90 el kilo.

Papa Russet a $29.90 el kilo.

Plátano Macho a $39.90 el kilo.

Cebolla morada a $39.90 el kilo.

Apio a $34.90 el kilo.

Aguacate Hass a $59.90 el kilo.

Naranja Valencia a $19.90 el kilo.

Calabaza Italiana a $24.90 el kilo.

Plátano Tabasco a $24.90 el kilo.

Mamey a $29.90 el kilo.

Carnes, pollos y pescados

Aguja de Res para cocido a $154.70 el kilo.

Milanesa Bola de Res a $262.70 el kilo.

Filete de Salmón a $399.00 el kilo.

Camarón fresco con cabeza a $321.00 el kilo.

Estas ofertas complementan el enfoque del Miércoles de Plaza, que no solo apuesta por frutas y verduras, sino también por proteínas clave para la despensa semanal.

Tips para aprovechar las ofertas del Miércoles de Plaza

Compra inteligente

Prioriza productos de temporada

Planea tu menú semanal con base en las promociones

Combina con otras ofertas en abarrotes

El Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko no solo es una campaña de descuentos, es un salvavidas para quienes buscan gastar menos y comer bien.