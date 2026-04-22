Profeco advierte: multarán con hasta 3 millones de pesos a restaurantes que cobren propina automática

Profeco multará a restaurantes que incluyan propina en la cuenta Foto: Especial

Una de las actividades más usuales de cualquier persona es ir a comer a algún restaurante o establecimiento de comida y, dependiendo del tipo de servicio que recibimos, se vuelve opcional dejar propina al mesero que nos atiende. Sin embargo, a veces esta práctica se convierte en un abuso cuando la propina ya viene cargada (de manera obligatoria) en nuestro ticket de compra.

Es en este sentido que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lanzó una advertencia clara: los establecimientos que incluyan la propina de manera automática en la cuenta podrían enfrentar multas que alcanzan hasta los 3 millones de pesos.

En numerosas ocasiones, clientes de bares, restaurantes o cafeterías se han visto obligados a pagar un “cargo sugerido” sin consentimiento. Ahora, la autoridad busca frenar este tipo de abusos y reforzar los derechos del consumidor.

De acuerdo con la Profeco, la propina debe ser siempre voluntaria. No puede ser condicionada, ni mucho menos incluida sin autorización previa del cliente.

¿Por qué es ilegal cobrar propina automática?

Quizá la razón más contundente para esta prohibición reside en que incluir la propina sin consentimiento viola la Ley Federal de Protección al Consumidor. Este tipo de cobros se consideran prácticas abusivas porque imponen un cargo adicional que no forma parte del precio original del servicio.

Las autoridades han sido enfáticas al indicar que ningún establecimiento puede obligar al cliente a pagar una gratificación. Incluso si aparece en el ticket como “sugerencia”, el consumidor tiene el derecho de rechazarla.

Multas de 3 millones de pesos: principal riesgo para restaurantes

La Profeco detalló que las sanciones pueden ir desde $311 pesos hasta más de $3 millones de pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción y la reincidencia.

En los casos más severos, las multas podrían alcanzar los 3 millones de pesos, una cifra que pone en alerta a todo el sector restaurantero.

Además, los establecimientos podrían enfrentar inspecciones, clausuras temporales y daños a su reputación, especialmente en una era donde las redes sociales amplifican cualquier mala práctica.

¿Qué deben hacer los consumidores?

Ante este panorama, la Profeco recomienda a los usuarios revisar cuidadosamente su cuenta antes de pagar. Si detectan un cobro indebido, pueden solicitar su eliminación inmediata.

En caso de negativa, los consumidores tienen la opción de denunciar directamente ante la dependencia, ya sea de manera presencial o digital.

Este tipo de acciones no solo protege al cliente individual, sino que contribuye a generar mejores prácticas en toda la industria.

Más allá de las sanciones, el mensaje de fondo es que la propina debe ser un reconocimiento voluntario al buen servicio, no una obligación disfrazada para pagar una cantidad no aceptada por el comensal.