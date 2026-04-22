¿Qué le pasó al Borrego Nava? El famoso conductor explica cuál es su estado de salud El comediante de Guerra de Chistes habría sido hospitalizado recientemente, además de enfrentar una parálisis facial (@borrenava)

En una entrevista que se le realizó a Juan Carlos Nava, mejor conocido como Borrego Nava, este habló sobre los problemas de salud que ha enfrentado en los últimos días.

El comediante de Guerra de Chistes, Borrego Nava, reveló que recientemente tuvo que ser hospitalizado, mientras que a su vez enfrenta una parálisis facial; este es su estado actual de salud.

¿Qué le pasó a Borrego Nava?

El comediante y conductor Borrego Nava compartió con el programa de televisión “Hoy” que padece una parálisis facial derivada del estrés.

De acuerdo con él, el padecimiento se dio de manera repentina, cuando, previo a dar un show, tomó una siesta y al despertar habría sido con la parálisis facial.

En esta misma entrevista, reveló que es difícil para él continuar con sus shows de comedia debido a su parálisis facial, aunque seguirá haciéndolos.

“Es difícil, imagínate, yo que estoy dando shows constantemente, son de comedia. Ahorita se me cae la cara de vergüenza, es complicado, pero hay que salir adelante”.

Asimismo, comentó que la parálisis facial se dio a partir de un “virus oportunista”, el cual baja las defensas cuando una persona se encuentra en una situación de estrés.

Por otra parte, también reveló la razón por la que fue hospitalizado en días recientes, comentando que se debió a cálculos renales.

“Salí corriendo al hospital con unas piedras en el riñón. No se lo recomiendo a nadie y ni se lo deseo a nadie, me causó un dolor tremendo”.

¿Cuál es el estado de salud actual de Borrego Nava?

A pesar de los recientes problemas de salud que ha enfrentado Juan Carlos “El Borrego” Nava, este ha explicado que se encuentra realizando fisioterapias para mejorar su parálisis facial, mientras que el pronóstico de sus doctores es positivo sobre su recuperación.

“Ahí vamos con fisioterapias, movimientos, mandando muchos besos para recuperarme, el médico dice que todo bien”.

También informó que, pese a su estado de salud actual, continuará con sus compromisos profesionales, entre los que se encuentran diferentes shows en vivo de comedia.ç