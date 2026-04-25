¿Cuándo es Hot Sale 2026 en México? Fechas oficiales, tiendas participantes y cómo encontrar las mejores ofertas

El Hot Sale 2026 en México se perfila como uno de los eventos más potentes del comercio digital en el país, por lo que este año se espera que la campaña se realice del 25 de mayo al 2 de junio, siguiendo la tradición de años anteriores, donde el evento se extiende por varios días consecutivos con promociones tentadoras.

Este fenómeno se trata de una iniciativa que reúne a cientos de empresas y marcas, consolidándose como uno de los motores del consumo digital en México.

Hot Sale 2026: tiendas participantes y qué marcas se suman

Para esta edición, se prevé la participación de más de 700 marcas, desde gigantes del retail hasta tiendas especializadas que ven en este evento su mejor oportunidad.

Marketplaces : Amazon México y Mercado Libre

: Amazon México y Mercado Libre Tiendas departamentales : Liverpool, Sears y Coppel

: Liverpool, Sears y Coppel Supermercados : Walmart, Bodega Aurrera y Soriana

: Walmart, Bodega Aurrera y Soriana Tecnología y hogar : Sony, Elektra y Samsung

: Sony, Elektra y Samsung Moda y calzado: Adidas, Nike y diversas marcas del sector retail

Categorías con mayores descuentos

Tecnología y electrónicos : celulares, laptops, pantallas

: celulares, laptops, pantallas Moda y calzado : ropa, accesorios y sneakers

: ropa, accesorios y sneakers Hogar y línea blanca : electrodomésticos y muebles

: electrodomésticos y muebles Belleza y cuidado personal

Viajes y turismo: vuelos y paquetes

Consejos para aprovechar el Hot Sale 2026

En medio del bombardeo de promociones, comprar con cabeza fría es el verdadero reto. En La Crónica de Hoy tenemos algunos tips clave:

Compara precios antes y durante el evento

Define un presupuesto claro

Revisa la reputación de las tiendas

Aprovecha meses sin intereses

Verifica políticas de devolución

Si algo ha demostrado este evento es su capacidad de crecer. Con más marcas, más categorías y consumidores cada vez más familiarizados con el comercio electrónico, el Hot Sale 2026 promete ser una edición intensa, llena de descuentos y oportunidades.