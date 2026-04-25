¿Cuándo es Hot Sale 2026 en México? Fechas oficiales, tiendas participantes y cómo encontrar las mejores ofertas

El Hot Sale 2026 en México se perfila como uno de los eventos más potentes del comercio digital en el país, por lo que este año se espera que la campaña se realice del 25 de mayo al 2 de junio, siguiendo la tradición de años anteriores, donde el evento se extiende por varios días consecutivos con promociones tentadoras.
Este fenómeno se trata de una iniciativa que reúne a cientos de empresas y marcas, consolidándose como uno de los motores del consumo digital en México.
Hot Sale 2026: tiendas participantes y qué marcas se suman
Para esta edición, se prevé la participación de más de 700 marcas, desde gigantes del retail hasta tiendas especializadas que ven en este evento su mejor oportunidad.
- Marketplaces: Amazon México y Mercado Libre
- Tiendas departamentales: Liverpool, Sears y Coppel
- Supermercados: Walmart, Bodega Aurrera y Soriana
- Tecnología y hogar: Sony, Elektra y Samsung
- Moda y calzado: Adidas, Nike y diversas marcas del sector retail
Categorías con mayores descuentos
- Tecnología y electrónicos: celulares, laptops, pantallas
- Moda y calzado: ropa, accesorios y sneakers
- Hogar y línea blanca: electrodomésticos y muebles
- Belleza y cuidado personal
- Viajes y turismo: vuelos y paquetes
Consejos para aprovechar el Hot Sale 2026
En medio del bombardeo de promociones, comprar con cabeza fría es el verdadero reto. En La Crónica de Hoy tenemos algunos tips clave:
- Compara precios antes y durante el evento
- Define un presupuesto claro
- Revisa la reputación de las tiendas
- Aprovecha meses sin intereses
- Verifica políticas de devolución
Si algo ha demostrado este evento es su capacidad de crecer. Con más marcas, más categorías y consumidores cada vez más familiarizados con el comercio electrónico, el Hot Sale 2026 promete ser una edición intensa, llena de descuentos y oportunidades.