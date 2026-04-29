Walmart lanza descuentos del 35% por el Día del Niño: estos son los regalos que no debes dejar pasar

Este Día del Niño llega con expectativas altas y la presión de encontrar ese regalo ideal. Es por ello que Walmart decidió activar una promoción de hasta 35% de descuento en productos seleccionados, enfocada principalmente en tecnología y entretenimiento.

¿Qué incluye la promoción del 35% en Walmart?

Dentro del catálogo con descuento aparecen verdaderos productos top del entretenimiento. Entre los productos más llamativos están:

Consola PlayStation 5 Slim

Nintendo Switch 2 con bundle de Mario Kart

PlayStation 5 Digital con juegos incluidos

Lentes de realidad virtual Meta Quest 3s

Este tipo de artículos no suele bajar de precio fácilmente, por lo que el gancho del 35% de descuento en Walmart los convierte en una opción especialmente atractiva para quienes buscan un regalo realmente impresionante.

¿Hasta cuándo estarán disponibles estas ofertas?

La promoción está activa por tiempo limitado, con el fin de que papás, tíos, padrinos o hermanos aprovechen sus compras previas al Día del Niño 2026.

Claves para aprovechar el 35% de descuento en Walmart

Antes de lanzarte directo al carrito, vale la pena considerar algunos puntos:

Comparar precios previos para confirmar que el descuento es real

para confirmar que el descuento es real Definir presupuesto antes de navegar entre consolas y gadgets

antes de navegar entre consolas y gadgets Verificar disponibilidad , ya que estos productos suelen agotarse rápido

, ya que estos productos suelen agotarse rápido Evaluar si el regalo es adecuado para la edad y uso

El 35% de descuento en Walmart no es solo una oferta, es una invitación a adelantar compras, subir el nivel del regalo y, en muchos casos, justificar ese deseo que llevaba tiempo sin cumplirse.